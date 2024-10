Sassone Tartufi celebra l’inaugurazione del suo nuovo stabilimento produttivo a Montegiordano (CS). Un progetto ambizioso che rafforza il legame tra territorio, tradizione e innovazione, puntando a rendere Montegiordano un punto di riferimento per il tartufo nero in Calabria. L’evento, che ha visto una grande partecipazione da parte della comunità locale e delle autorità, ha sottolineato l’importanza dell’eco-sostenibilità e della ricerca per lo sviluppo del settore tartuficolo.

Sassone Tartufi, azienda di punta del settore, è presente su scala globale, esportando i propri prodotti in oltre 50 Paesi nel mondo.

Il Sindaco di Montegiordano, Rocco Introcaso, ha aperto l’inaugurazione sottolineando come il tartufo e la sostenibilità rappresentino due pilastri per la crescita della comunità locale. “Montegiordano punta sul tartufo come prodotto simbolo della nostra terra, un’opportunità che crediamo possa essere trainante per tutta la Calabria”, ha dichiarato il Sindaco, riconoscendo la città come il “Paese del tartufo nero”.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di esperti del settore. Egidio Sassone, CEO & Founder di Sassone Tartufi, insieme a Francesco Pucci, chef e presidente dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani (APCI) Calabria, ha annunciato l’avvio di un importante progetto futuro: la creazione di un’Accademia del Tartufo di Calabria, un’iniziativa che valorizzerà e promuoverà ulteriormente l’uso del tartufo nella cucina italiana, e che rappresenterà un centro di eccellenza per la formazione nel settore gastronomico.

Innocenzo Muzzalupo, dirigente di ricerca del CREA, ha evidenziato l’importanza della cooperazione tra il centro di ricerca e Sassone Tartufi per valorizzare il prodotto attraverso nuove opportunità di sviluppo e ricerca, contribuendo all’innovazione del settore agroalimentare. Ha sottolineato che investire nella tartuficoltura significa non solo valorizzare un prodotto d’eccellenza, ma anche promuovere la sostenibilità ambientale e la crescita delle comunità rurali.

Teodoro Gigliotti, micologo e delegato nazionale dell’Associazione Tartufai Italia, ha parlato della tutela del tartufo e del ruolo fondamentale dell’associazione nella salvaguardia delle risorse naturali e nella promozione del tartufo a livello nazionale.

Franco Durso, presidente del GAL Sibaritide, ha ricordato come il tartufo sia stato inserito tra i 10 prodotti di eccellenza del paniere regionale, grazie anche al sostegno della Regione Calabria e ai fondi destinati allo sviluppo del territorio. Durso ha sottolineato l’importanza delle iniziative mirate a raccontare e valorizzare le eccellenze locali, come il tartufo.

La Dott.ssa Maddalena Pace, biologa e consulente agroalimentare, ha presentato i risultati dello studio di caratterizzazione del tartufo, che ha gettato le basi per ulteriori ricerche nel campo, contribuendo alla valorizzazione del prodotto.

Un momento particolarmente emozionante è stato il dono del Violino Tartufo, un’opera unica al mondo realizzata dalla Liuteria Jonica. Questo strumento, creato con il legno degli alberi che crescono nei luoghi dove si trovano i tartufi e impregnato dell’essenza del tartufo, è stato suonato per la prima volta durante l’evento, offrendo un simbolo di fusione tra natura, musica e cultura del territorio.

Egidio Sassone, fondatore e anima di Sassone Tartufi, ha concluso la serata ringraziando gli ospiti e ribadendo l’impegno dell’azienda a continuare a crescere e innovare, sempre nel rispetto delle tradizioni e del territorio. “Crediamo fermamente che, grazie al tartufo, possiamo dare un contributo significativo al benessere del territorio, non solo attraverso lo sviluppo della tartuficoltura, ma anche condividendo la nostra esperienza e conoscenza nel settore. Vogliamo creare nuove opportunità economiche e sociali, contribuendo attivamente alla crescita e al benessere della nostra comunità.”