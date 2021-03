Un risveglio coi fiocchi per la Calabria. Nonostante la zona rossa, per contrastare il Covid 19, una bella notizia traccia la linea del futuro per le aziende calabresi. Una notizia di quelle da incorniciare, che trasuda di duro lavoro e soprattutto amore per la propria terra. Il vino dell’azienda Colacino, di Mauro e Maria Teresa, approda sul prestigioso giornale “Il Resto del Carlino.

“Brezza Marina per un nettare gradito agli Dei”, con questo titolo, a tratti mitologico, l’azienda nel cuore di Marzi, in provincia di Cosenza, sbanca a tiratura nazionale, con una pagina densa di storia e tradizione.

Un reportage che tratteggia il percorso di rinomate aziende calabresi del settore. Nel prestigioso articolo viene ricordata la figura di Vittorio Colacino e della sua grande passione per questa antica tradizione della valle del Savuto.

Omar Falvo

Giornalista pubblicista