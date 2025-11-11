La crisi climatica rappresenta una delle sfide più urgenti e complesse del nostro tempo: una minaccia concreta al benessere delle persone, degli ecosistemi e delle generazioni future.

Nell’ambito – come riporta una nota pervenuta in redazione – della campagna nazionale #FAIperilclima, la Delegazione FAI di Catanzaro e Hyle Book Festival promuovono l’evento “Il tempo della cura. Osservare, comprendere e custodire una Terra che muta”, che si terrà domenica 16 novembre 2025 presso la Sala Convegni del Centro Visita Anronio Garcea di Villaggio Mancuso nella Sila Piccola, nel comune di Taverna, grazie alla gentile concessione degli spazi da parte del Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro.

L’iniziativa invita a riflettere sul significato del “prendersi cura”: della Terra, dei suoi equilibri e di chi la abita. Ripartire dalla conoscenza è un gesto di responsabilità: comprendere le cause e gli effetti del cambiamento climatico, interrogarsi su cosa stia accadendo e su come prepararci al futuro è un passo necessario per agire con consapevolezza, fiducia e attenzione verso l’ambiente.

Programma della giornata

Ore 10:00 – Accoglienza e presentazione dell’evento

Ore 10:15 – Il cambiamento climatico tra arte, fotografia e natura

Talk con Antonio Aleo e Paolo Mottola.

Con proiezione di opere di Antonio Aleo ispirate al paesaggio delle stagioni e ai mutamenti nella natura dovuti al cambiamento climatico.

Attraverso il dialogo tra arte visiva e scienza, il fotografo Antonio Aleo e l’agronomo Paolo Mottola riflettono sui cambiamenti estetici e climatici del paesaggio calabrese e su come questi influiscano sulla visione creativa e sulla percezione della natura.

Antonio Aleo, fotografo e filmmaker catanzarese, racconta nei suoi lavori il legame profondo con la Calabria, tra foreste antiche, tradizioni e natura in trasformazione. Ha pubblicato su riviste internazionali come OnLandscape, Elements e Asferico.

Paolo Mottola, agronomo e progettista del verde, unisce competenza tecnica e conoscenza scientifica a una grande passione per la fotografia naturalistica e per il paesaggio montano calabrese.

Ore 11:15

Calabria esotica (Rubbettino Editore)

Testimonianze e rivelazioni per preservare la bellezza.

Con Francesco Bevilacqua.

Tra montagne selvagge, paesi sospesi e sapori autentici, la Calabria si rivela come “il vero esotico d’Europa”: un luogo dove l’antico convive con il moderno e la natura riconquista i suoi spazi. Raccontarla significa difenderla, comprenderne l’identità per custodirla con consapevolezza e meraviglia.

Francesco Bevilacqua, scrittore e “cercatore di luoghi perduti”, da anni racconta il rapporto tra uomo e natura, la riscoperta dei luoghi e la percezione del paesaggio calabrese nella letteratura di viaggio.

Ore 12:30

Clima, paesaggio e biodiversità in cammino

Passeggiata osservativa guidata.

Un’esperienza immersiva per esplorare come il clima modella il paesaggio e influenza la biodiversità. Guidati dagli esperti, i partecipanti potranno osservare gli effetti del cambiamento climatico su flora e fauna, riscoprendo la natura con uno sguardo più attento e consapevole. Camminare diventa così un gesto di conoscenza e tutela.

Ore 13:30 – Conclusioni e saluti finali

L’evento Il tempo della cura si inserisce nel percorso di sensibilizzazione promosso dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, che con la campagna #FAIperilclima rinnova il proprio impegno nel diffondere una cultura della sostenibilità e della responsabilità verso il patrimonio naturale e paesaggistico del Paese. Allo stesso tempo, si collega alle attività di Hyle Book Festival, rassegna che intreccia letteratura, arti e cultura con i temi della sostenibilità e della legalità ambientale, promuovendo un dialogo attivo tra pensiero, creatività e tutela del territorio.

Data: Domenica 16 novembre 2025

Luogo: Sala Convegni del Centro Visita A. Garcea, Villaggio Mancuso – Taverna (CZ)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Per informazioni:

catanzaro@delegazionefai.fondoambiente.it

info@hylebookfestival.it