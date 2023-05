Chi dice Calabria dice peperoncino, chi pensa ai salumi calabri pensa alla soppressata e alla salsiccia e ci si aspetta che queste debbano essere rosse e con la lacrima… ma non sempre è così. Da provincia a provincia le preparazioni cambiano, le ricette si intrecciano, i sapori si esaltano ognuno a modo proprio: col pepe, col finocchietto, col peperoncino.

Salumificio Marvella ha lanciato sul mercato un prodotto che abbraccia la Calabria, si perché, pur essendo un salumificio del catanzarese, ha omaggiato uno storico cliente cosentino con la nuovissima salsiccia bianca Marvella, un prodotto tipico del territorio bruzio, unendo così la tradizione del proprio territorio introducendo come la novità la tradizione di un altro territorio calabro!

Abbiamo chiesto a Krizia De Sio, figlia del fondatore Alfredo e attualmente al comando dell’azienda con la sorella Natashia, com’è nata la loro nuova salsiccia bianca Marvella:

“Nasce con una storia un pò particolare in quanto deriva da una richiesta diretta di uno storico cliente, che consideriamo ormai un caro amico, il signor Giuseppe Mancuso, che venuto in azienda per un ritiro, ci chiede di realizzare per lui questo prodotto tipico della sua zona.”

Come avete reagito alla proposta?

“A noi piace molto sperimentare, per cui quale migliore occasione che farlo soddisfando una specifica richiesta di un cliente? Quindi ci siamo messi subito all’opera e previa corretta stagionatura ne consegniamo una certa quantità al signor Giuseppe”.

Come arriviamo all’immissione sul mercato per tutti i clienti?

“Giusto. Dopo una settimana dalla prima consegna il signor Giuseppe ci ricontatta dicendoci che il prodotto era andato sold out poiché i clienti lo avevano apprezzato tantissimo, così ci rimettiamo all’opera per soddisfare la seconda richiesta di consegna. A quel punto, valutando l’esperienza con i clienti del signor Giuseppe un valido test sull’apprezzamento del prodotto, decidiamo di produrne maggiromente dando anche a tutti gli altri clienti – vecchi e futuri – la possibilità di provarlo. Ed eccolo ora sul mercato e nel nostro tagliere Marvella!”.

Veramente una bella storia, complimenti. Come concludere quest’intervista?

“Voglio dire solo che la vita spesso mette nel nostro cammino persone meravigliose, che spesso, in maniera anche inconsapevole, ci aiutano a mantenere viva la fiammella della passione, della speranza. La voglia di mettersi in gioco sempre, di accogliere con amore e fiducia il nuovo, di abbracciare l’intera Calabria senza campanilismi per essere tutti insieme più forti nel comunicare al mondo quanto splendida sia la nostra terra, i suoi prodotti e le persone che la abitano. E poi volevo mandare un abbraccio a tutti i fuorisede: nel nostro piccolo coi nostri prodotti vogliamo farvi sentire un po’ più vicini a casa, quando lo desiderate potete fare scorta sul sito www.salumificiomarvella.it ”.

