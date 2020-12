Si chiude un anno e come tradizione è tempo di bilanci. Fa sicuramente senso in mezzo ad una pandemia parlare di altro, ecco perché intanto si deve partire dalla conferma che Pentone è riuscita ad affrontare l’emergenza con grande dignità e solerzia. I pochi casi di contagio, quasi tutti verificatisi in ambito lavorativo, danno il senso tuttavia dell’impegno profuso.

Si va dall’acquisto delle mascherine alle successive consegne in vari step compresa quella per la Parrocchia, alla collaborazione con il Rotary e i Lions per 12 saturimetri e 2 bombole di ossigeno. Ancora i circa 40 tamponi effettuati sui ragazzi della locale scuola media a rischio contagio.

A queste iniziative sicuramente da aggiungere il sostegno ai disagi economici dei nuclei più deboli con la consegna in tempi record di circa 44.000 euro, con la scelta di sostenere l’economia locale limitando la spesa ai negozi di prossimità presenti nel Comune di Pentone. Insieme alla Protezione Civile e all’assessorato alle politiche sociali, si sono attivate inoltre forme di supporto per la consegna dei medicinali e della spesa, così come la vicinanza psicologica con l’indicazione di una specialista di fiducia.

Non sono mancate le sanificazioni di locali comunali e scolastici, nonché delle strade effettuate a più riprese. Un’annata tuttavia che non ha visto solo il Covid per la comunità Pentonese, ma anche nei primi mesi dell’anno uno sciame sismico che è stato affrontato intanto con la revisione del piano di protezione civile, ma soprattutto con una serie di iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza come l’elaborazione e la distribuzione di una brochure informativa. Poi tanta normalità naturalmente perché in un anno così emergenziale davvero tutto potrebbe passare in secondo piano.

Ma per il Comune di Pentone in effetti non è stato così. Ecco in ordine di tempo solo alcuni dei principali risultati ottenuti. I circa 108.000 euro di finanziamento per la progettazione e la messa sicurezza della viabilità locale; i 5400 euro per la realizzazione del centro estivo destinato ai bimbi dai 3 agli 11 anni; i 5000 euro finanziati dal Mibact per la locale biblioteca; 3000 euro per l’edilizia scolastica che ha permesso il rientro a scuola in sicurezza; circa 6000 euro per disabilità, trasporto scolastico e mensa. Ed ancora la sostituzione dei vecchi impianti di illuminazione con moderni led e l’ampliamento dell’illuminazione pubblica in siti mai prima interessati da questi servizi. Ed ancora l’assunzione a tempo determinato di un nuovo agente di polizia, così come il rinnovato impegno con 12 tirocinanti d’inclusione in servizio da giugno nel nostro Comune.

Il 2020 è stato inoltre l’anno della nuova convenzione per il Palazzetto dello Sport di Sant’Elia nonché della riapertura della Delegazione chiusa da diversi anni. Importante sicuramente l’approvazione del regolamento per il coinvolgimento dei volontari. Pentone tra l’altro essendo inserito nelle cosiddette aree interne ha predisposto un bando per destinare alle attività produttive il fondo per il loro sostegno di circa 37.000 euro. Importanti anche i risultati ottenuti per la raccolta differenziata con un lusinghiero 66% ottenuto quando ancora manca all’appello il solo mese di dicembre.

Presentati poi tanti progetti come i 700.000 euro per il Bando Sport e Periferie , ancora il Bando Stem, il Progetto per l’Innovazione digitale, per il Pon “Governance e capacità istituzionale”, il Bando Educare in rete con altri 8 comuni della provincia e tanti altri ancora. Un piccolo segnale anche per le imposte con la riduzione dell’aliquota Tari per i nuclei in cui è presente uno studente fuori sede.

Importante pure la gestione dei risparmi la nuova convenzione di segreteria che produrrà circa 2000 euro di mancata spesa. In attesa di installazione Postamat, dei lavori per il tratto di Carbasile, non vanno dimenticate la rinegoziazione dei tanti mutui pregressi e la richiesta di anticipo di liquidità per rateizzare il debito di 354000 euro con la Regione Calabria a proposito di conferimenti della “spazzatura”.

Il primo che permetterà di avere spazi di spesa aggiuntivi; il secondo che risolve la situazione debitoria con la Regione. Tanti quindi gli sforzi dell’Amministrazione comunale qui solo in sintesi, per un centro in cui non mancano attenzioni verso le problematiche del quotidiano, ma soprattutto per quella che è l’emergenza più preoccupante degli ultimi 60 anni. Tutti per uno e uno per tutti con Pentone e la sua gente al centro: questa la missione del gruppo di maggioranza, sempre coeso e impegnato per il bene comune.