Si è concluso domenica 12 aprile 2026 ieri il Campionato Regionale di Danza Sportiva Calabria 2026, organizzato dall’ente di promozione sportiva CSEN, che ha visto protagonisti numerosi atleti provenienti da tutta la regione nelle diverse discipline della danza sportiva latino-americana.

La danza sportiva latino-americana è una disciplina che unisce arte, atletica e spettacolo, trasformando il ballo in una vera e propria competizione sportiva, capace di coniugare tecnica, ritmo ed espressività.

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Tra le società presenti alla manifestazione si è distinta la Ssd Salus Sana di Soveria Mannelli (Cz), i cui atleti hanno ottenuto ottimi risultati nelle categorie in gara.

Nella disciplina Solo Latin Style e Duo Latin Style si sono messe in evidenza le ballerine Ludovica Aiello e Serena Muraca, protagoniste di performance di alto livello tecnico ed espressivo.

Grande partecipazione anche nella disciplina Syncro Latin Under 11, dove le giovani atlete della Salus Sana hanno dimostrato talento, precisione e ottima sincronizzazione. Le protagoniste della categoria sono state:

Mariagrazia Angotti, Martina Bevacqua, Laura D’orazio, Jasmine De Fazio, Michela Fragale, Aurora Butera, Sofia Butera, Isabella Sirianni e Michelle Talarico, tutte capaci di distinguersi per impegno e qualità della performance. Per le Under 11 si è trattato della loro prima esperienza in gara, e nonostante ciò hanno conquistato il primo posto, un importante banco di prova che ha rappresentato un momento significativo di crescita sportiva e personale. Le atlete sono seguite dal maestro Michele Bevacqua, punto di riferimento tecnico e formativo del gruppo.

La Ssd Salus Sana ha così confermato il proprio ruolo di realtà sportiva di riferimento sul territorio, distinguendosi per la qualità del lavoro svolto e per la crescita costante dei propri atleti, e ringrazia inoltre le famiglie che sono state presenti in modo numeroso, sostenendo con entusiasmo e partecipazione i propri ragazzi.

La manifestazione ha rappresentato un importante momento di crescita sportiva e formativa per i giovani atleti calabresi, confermando il valore e la continua espansione della danza sportiva sul territorio regionale.