Si svolgerà domani, domenica 26 aprile, sul nuovissimo e ancora immacolato tracciato di Adami, piccola frazione di Decollatura, estremamente suggestivo per i luoghi attraversati e l’alternarsi di sterrato e asfalto sul circuito, la gara di Mountain Bike Cross Country, tappa del campionato regionale under 44 e over 45 del “Calabria Bike Tour 2026”, torneo organizzato dal Centro Sportivo Italiano.

Adami è il quarto di tredici appuntamenti – di cui uno nazionale a Cittanova, previsto nel mese di ottobre – ed è organizzato dal Team Cerra di Decollatura, che partecipa alla manifestazione con i suoi iscritti, guidato da Santino Cerra, in stretta collaborazione con l’associazione di promozione culturale e paesaggistica, SìAmo Adami, presieduta da Mimmo Marchio e il Comune di Decollatura.

Dopo il Natale di Adami, ecco nuovamente protagonista la storica frazione decollaturese dagli illustri natii. Tre su tutti: Michele Pane, di cui si celebrerà un importante evento a fine maggio, il Generale Francesco Stocco e don Luigino Costanzo, del quale si stanno concludendo le celebrazioni per il 140° anniversario dalla nascita.

Tornando all’agone sportivo, l’evento, che avrà inizio già alle 7,30 con l’arrivo e l’iscrizione dei partecipanti, entrerà nel vivo alle 9,30 con la partenza della gara, che avrà un notevole numero di iscritti, proprio da piazza Stocco.

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Al termine, un simpatico terzo tempo con il tradizionale pasta party e la premiazione dei vincitori, sublimeranno il clima conviviale e di estremo fair play che caratterizza, da sempre, queste manifestazioni. Per la cronaca, saranno presenti due giudici regionali che supervisioneranno lo svolgimento della competizione.

La gara sarà trasmessa in diretta sul nostro canale Youtube con la collaborazione di Franco Damiano in regia. Per le riprese aeree col drone, ilReventino.it si avvarrà dell’ausilio di Franco Cerminara.