E’ stata annunciata, nella seduta della Camera dei Deputati del 31 maggio 2022, la petizione trasmessa da Francesco De Siena, presidente dell’associazione Carpfishing Calabria. L’informativa, assegnata alla tredicesima Commissione Agricoltura della Camera, accende i riflettori su una disciplina troppe volte dimenticata e chiede fortemente, come si evince dall’incartamento, delle norme per la regione Calabria.

«Il Carpfishing, ha dichiarato Francesco De Siena, non è solo una tecnica di pesca sportiva/ricreativa, è sinonimo di tutela del territorio. Il territorio calabrese, ci racconta lo stesso, è ricco di bacini e corsi fluviali in un contesto naturale straordinario: contesto da fare invidia nei territori dove il Carpfishing è già regolamento da anni, ma che, secondo De Siena, non godono di tanta purezza. Da non sottovalutare, ha concluso il presidente dell’associazione Carpfishing Calabria, i vantaggi che potrebbe portare al turismo dì pesca, offrendo un valore aggiunto al marketing territoriale non solo di settore. Inoltre, siamo impegnati da anni nella diffusione dell’argomento sulle riviste specializzate. L’assegnazione della petizione è per me motivo di grande orgoglio »

Omar Falvo

Foto concesse da Francesco De Siena