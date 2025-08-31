Catanzaro 31/08/2025 – Venerdì 5 settembre, nel piccolo borgo di San Pietro Magisano, sarà inaugurato il 1° Festival d’Arte d’Autunno della Calabria. L’evento è organizzato da ArteFestival di Catanzaro in partenariato con LuceFest. Il Festival si propone di promuovere le arti visive in tutte le loro forme di espressione (pittura, scultura, scenografia, fotografia, performance, fashion design, fumetto, ecc.) e, in generale, di avvicinare tutti al concetto di bellezza. È pensato come evento annuale e itinerante, privilegia i piccoli centri calabresi come mezzo di riscatto dallo spopolamento, dall’abbandono sociale, civile e culturale. Non ha fine di lucro e si realizza come dono e servizio per quanti ne faranno richiesta, vi aderiscono o ne fanno parte. Al festival hanno aderito oltre 150 creativi provenienti da tutte e cinque le province della Calabria, con una piccola presenza anche dalla vicina Sicilia. Il Direttore Artistico del LuceFest sarà Carmine Elia, mentre il direttore artistico di ArteFestival sarà Arcangelo Pugliese.

Per la buona riuscita della manifestazione collaborano diverse scuole d’arte della provincia di Catanzaro, associazioni culturali e mezzi di comunicazione di massa, tra cui:

la Scuola d’Arte Realista di Giovanni ed Alessandro Marziano;

la Scuola dell’artista Angela Procopio, presso Crimasso Art Gallery;

G&G Art (Associazione Fareinsieme, Grazia D’Urso);

l’Associazione La Mimosa (Ornella Cicuto);

La Galleria Bottega dell’Arte (Armando Cistaro, Mesoraca);

la Scuola di Fashion Design Ago Filo e Tu (Vittoria Orlando, Lamezia Terme); l’Associazione di promozione artistica Jonatan (Maria Paola Quattrone);

Radio RON di Pentone (Alfio Riccelli) e Radio CIAK (Tea Mancuso);

Reportage fotografico (Giovanna Mangialardi)

il Gruppo Trekking CalabriaBella (Maria Rosati e Mimma Gallelli)

la Cooperativa di Promozione Sociale OIKOS.

PROGRAMMA:

Dalle 14:00 alle 16:00 allestimento Festival

17:00 rinfresco gratuito per gli artisti, a cura di LuceFest

17:30 visita guidata ai murales di San Pietro Magisano, a cura di LuceFest

20:00 convegno

A seguire:

Inaugurazione dell’installazione “Agenda Rossa” dello scultore Arcangelo Pugliese

Premiazione delle scuole d’arte a cura dell’artista Nuccio Loreti

Esibizione al sassofono del Maestro Angelantonio Capicotto

Esibizione di balli etnici a cura di Teresa Paone

Sagra gastronomica a cura di LuceFest

Serata di festa con gruppo musicale

CONVEGNO