A Pianopoli, presso il Bar dello Sport in Corso Roma 10, è programmata la presentazione ufficiale della pubblicazione del libro “I Solchi del Tempo”, realizzato dai neolaureati Giuseppe A. Bagnato e Pina Cerchiaro. Il libro è un vero e proprio manifesto del loro amore per la Calabria e in particolare per l’area geografica situata alle pendici del Monte Condrò, situato ai margini della Sila e inserito nel sistema montuoso del Reventino.

L’iniziativa – come riporta una nota pervenuta in redazione – è prevista per la giornata di sabato 19 agosto 2023 alle ore 19,00. Il libro indaga la presenza di alcuni luoghi misteriosi di pregevole interesse storico artistico: la “Petra Cupa”, la “Pietra di Scifo”, il Vallone dei “Griaci”, l’Eremo di S. Elia, il Palazzo di Caccia di Federico II e la Chiesetta di Quinzi. Tra le pagine dei diversi capitoli figureranno dei codici Qr che, se scannerizzati, rimanderanno alla posizione di Google Maps dei 6 luoghi indicati; in questo modo le persone che non conoscono il territorio potranno iniziare a farlo rapportandosi direttamente con esso.

Il libro non è però solo una spiegazione analitica dei siti culturali, ma un insieme di saperi, di miti e di leggende, nonché di storielle e canti popolari, radicati nell’ampia cultura antropologica dei nostri territori; sono state oltre 300 infatti le persone intervistate nel corso della ricerca di studio. Alla fine di ogni capitolo ci sarà inoltre un paragrafo dedicato alla valorizzazione attiva di queste aree. Il libro quindi non è solo mera retorica, ma un urlo concreto per la salvaguardia e la messa a riparo di questi luoghi ormai da troppo tempo perduti.

L’ultima pagina è riservata ad un Qr-Code estremamente importante perché inquadrandolo si potrà visionare gratuitamente il video clip integrale dei “Solchi del Tempo”, realizzato dal fotografo e regista Enzo Cittadino, aiutato dalla sua assistente tecnica Antonella Rossi. Il videoclip comprende inoltre l’intervista di alcuni esperti e abitanti del luogo: Angelo Aiello, Francesco Fazio, Giuseppe Molinaro, Lorenzo Talarico, Antonio Vescio, Francesco Volpe per un totale di 50 minuti.

L’incredibile evento verrà presenziato da Sandro Gallo, presidente dell’Associazione “Terra di Calabria”, che interverrà per i saluti iniziali. Spetterà all’editore Roberto Laruffa la presentazione del progetto librario che ha visto impegnati i due autori in una ricerca di oltre 3 anni basata sui racconti orali degli anziani e degli attenti conoscitori dei luoghi affrontati. La serata prevederà inoltre un intermezzo musicale dettato dalle dolci sinfonie del chitarrista Amedeo Palmieri.

L’evento è esteso a tutti i cittadini e a chi è non smette mai di essere curioso di approfondire la conoscenza di un territorio affascinante ma semiperduto come quello del Monte Condrò. Giorno 19 Agosto 2023 è quindi una data importante, in cui si riscriverà un capitolo importante della nostra storia calabrese.

Il libro rispolvera quei solchi segnati dallo scorrere inevitabile del tempo, ma che proprio all’interno di essi è nascosta la nostra memoria.