“Con la collaborazione e la sinergia dell’associazione “Guida la tua vita” di Alberto Scaperrotta, stiamo portando avanti lezioni teoriche e pratiche sull’educazione stradale e sulla guida in tutta Italia. Il mio più grande desiderio è quello di far conoscere questo progetto anche in Calabria e magari pure nel Reventino, soprattutto nelle scuole. Lo scopo è quello di inculcare le regole principali allo scopo di prevenire le stragi sulle strade”.

Nel video il servizio televisivo (registrato a Termoli) della tappa del progetto svolta in Molise.

Un altro importante evento, svolto dall’associazione “Guida la tua vita” nella giornata di venerdì 14 novembre 2025 a Termoli in provincia di Campobasso in Molise, alla presenza del presidente Alberto Scaperrotta, l’istruttore Kart Giulio Sesa e i piloti Angelo Vincenzo e il lamentino Pasquale Vescio.

Oltre 20 istituti scolastici coinvolti alla manifestazione “più di mille giovani presenti – racconta l’istruttore Giulio Sesa – un progetto educativo molto apprezzato”.

“Gli incidenti stradali sono una delle maggiori cause di morte tra i giovani, spesso causati da alta velocità, distrazione o guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti” per affrontare il problema – conclude l’istruttore Giulio Sesa – è fondamentale l’educazione stradale, il rispetto del codice stradale e la consapevolezza dei rischi” .

E’ quanto riferisce Giulio Sesa, conosciutissimo e stimato nel territorio del Reventino – per ragioni di lavoro svolto in passato e anche perchè sposato a Soveria Mannelli – ha frequentato e frequenta il mondo del karting ed ha partecipato a vari campionati provinciali, regionali ed uno italiano con gare KART KZ. Nel 2024 ha superato 3 test con il talent Ferrari, grazie ai quali si è abilitato come istruttore di kart e quindi figura perfetta per insegnare ai giovanissimi le prime, importanti regole di sicurezza stradale.