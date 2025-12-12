L’evento scientifico “GLAUCOMA 2025 – Endociclofotocoagulazione dalla Ricerca alla Pratica Clinica” è in programma per la giornata del 13 dicembre 2025 al T-Hotel di Feroleto Antico nei pressi dell’uscita di Lamezia Terme della SS 280 dei Due Mari. Un appuntamento – come riporta una nota pervenuta in redazione – di altissimo profilo sulle nuove frontiere dell’endociclofotocoagulazione, un incontro di studio e confronto che pone la Calabria al centro del dibattito nazionale sul futuro della chirurgia mini-invasiva del glaucoma.

«Questo incontro rappresenta una tappa fondamentale nella diffusione delle tecniche più innovative per la gestione del glaucoma – rileva il presidente del corso, prof. Giovanni Scorcia, nel sottolineare l’importanza del momento formativo – e rafforza la collaborazione tra i centri di eccellenza italiani».

L’iniziativa vede la partecipazione di specialisti di comprovata esperienza, impegnati nel trasferire nella pratica clinica le più recenti innovazioni della ricerca. La conduzione scientifica del corso è affidata al dott. Alfonso Durante, che evidenzia: «L’endociclofotocoagulazione è oggi una delle metodiche più promettenti nella chirurgia del glaucoma. Garantire una formazione aggiornata significa migliorare la qualità della cura e sostenere la crescita dell’oculistica italiana».

Accanto a lui, la segreteria scientifica, coordinata dal dott. Marco Livio Giulio Franco, ha costruito un programma articolato e orientato alla formazione avanzata dei professionisti. La giornata di studio offrirà ai partecipanti un’occasione unica per approfondire indicazioni, protocolli, risultati clinici e prospettive di una metodica destinata a incidere in modo significativo sulla gestione della patologia glaucomatosa. Con questo evento, Lamezia Terme diventa un polo di riferimento per l’aggiornamento specialistico, favorendo un confronto qualificato tra esperti e contribuendo alla crescita dell’oculistica nazionale.