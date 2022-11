Nell’Istmo di Marcellinara, siamo al centro della Calabria, dove un gruppo di ragazzi che, rivendicando la loro voglia di rimanere nella loro terra d’infanzia per costruire il proprio futuro, danno vita ad una piattaforma con l’obiettivo di promuovere il sapere artigiano, frutto di antiche ricette e tradizioni, di piccole attività.

“Giù in Calabria nasce dal forte desiderio – come rileva una nota stampa pervenuta in redazione e diffusa dalla nascente start up – di portare i veri sapori familiari a chi per costrizioni varie è dovuto andare a vivere fuori dal proprio paese d’origine: lavoratori, studenti fuori sede, famiglie emigrate o per tutti coloro che amano ed ancora apprezzano i sapori derivanti dalle calde terre del sud, della Calabria. Puntiamo a superare i famosi luoghi comuni per condividere le ricchezze dei nostri territori, con coraggio e passione. La stessa grinta che ci è servita per scegliere di rimanere qui, dove il sole riscalda tutto l’anno e a pochi passi da casa puoi raggiungere il mare o la montagna. Un luogo unico al mondo. Tutti i prodotti promossi nella nostra start up www.giuincalabria.com sono realizzati a Marcellinara e nei paesi limitrofi, da produttori locali!”

Una promozione che nasce dall’idea di creare una rete di piccole attività da allargare nel tempo da parte di ragazzi impegnati nel mondo del web e dei social. Difatti la vetrina è stata interamente realizzata da Saverio Gariano con la collaborazione del social media marketing e ph Vincenzo Gabriele, convinti – concludono – che il prossimo futuro metterà sempre più al centro dei bisogni personali dell’individuo il cibo bio, naturale, genuino e pienamente sostenibile per l’ambiente. Sapori autentici di cui la Calabria è piena da far invidia.