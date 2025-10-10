La promozione della cultura a Girifalco passa attraverso la mission dell’ associazione Mako Mako: dare voce a scrittori impegnati e letture impegnate.

Con questo precipuo intento verrà presentato giovedì prossimo, 16 ottobre 2025, ore 19, presso circolo Arci in via Dante Alighieri, il saggio Semi di legalità, scritto dal professore Enzo Bubbo e pubblicato da Officine editoriali da Cleto.

Il reading sarà dinamico con visione di video e pagine di teatro per stigmatizzare il disvalore delle mafie con un approccio multisensoriale. L’ associazione Mako Mako, rappresentata da Antonella Cristofaro, promuove la rassegna letterario Parole crociate per investire in cultura e promuovere la tutela dell’ umanità in tutte le forme. Semi di legalità è già alla quarta ristampa, e’ stato adottato da molte scuole in Calabria ed e’ stato insignito del premio internazionale di Lugano Switzerland Literary prize.

Ce n’è abbastanza per indicare nella legalità la precondizione per lo sviluppo della Calabria.