La Pirossigeno Cosenza Under 19 viene sconfitta nel secondo turno dei playoff scudetto di categoria dalla Futura che passa grazie ai gol di Melito e Squillaci. Inutile l’arrembaggio rossoblù che ha prodotto la rete di Paciola e una serie di palle gol sventate dalla bravura del portiere ospite Ramondino.

Una partita che valeva tantissimo, che avrebbe permesso ai lupacchiotti, in caso di passaggio il turno, di migliorare il risultato dello scorso anno, che però non cancella lo straordinario percorso vissuto durante tutta la stagione, caratterizzata da tante vittorie e da numeri da record. Dopo un campionato da favola, pieno di soddisfazioni, è arrivata oggi l’eliminazione per mano di un avversario forte che ha battagliato con la squadra di mister Alfarano fino all’ultimo secondo di una regular season combattutissima. Onore ai vincitori ma soprattutto ai lupacchiotti, come detto, protagonisti di un’annata sensazionale.

IL TABELLINO

PIROSSIGENO COSENZA U19-POLISPORTIVA FUTURA U19 1-2 (pt 0-1)

COSENZA: Golia, Reda, Corrado, Paciola, Cambareri. Carbone, Pingitore, Soliberto, Pezzolla, Mirabelli, Bilotto, Logoteta. All. Alfarano

FUTURA: Ramondino, Melito, Squillaci, Azzarà, Borges. Tripodi, De Salvo Ga., Ventura, Caserta, Scordò, De Salvo Gi.. All. Saccà

ARBITRO: Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme. CRONO: Vincenzo Mazza di Lamezia Terme.

MARCATORI: 09’49” pt Melito (F), 02’52” st Squillaci (F), 09’59” st Paciola (C)

NOTE: Gara disputata alle ore 15:00 al PalaCosentia di fronte a circa 200 spettatori. Ammoniti: 06’21” pt Squillaci (F), 14’37” pt Azzarà (F), 15’22” pt Cambareri (C), 18’36” pt Alfarano (All. Cosenza), 09’10” st Paciola (C), 14’41” st Borges (F). Espulso: al 14’15” st per doppia ammonizione Azzarà (F).

————————————————————————————-

Mister Alfarano (U19): “Ai ragazzi dico bravi lo stesso. Sono orgoglioso di loro”

Cosenza con la Futura e valevole per il secondo turno dei playoff di categoria: “Ai ragazzi non si può rimproverare nulla. A fine partita nel classico cerchio ho ringraziato tutti per la stagione che hanno condotto e per le emozioni che mi hanno fatto vivere. E’ stato un biennio eccezionale: due eliminazioni al secondo turno playoff entrambe per mano della Futura. La Pirossigeno Cosenza in queste stagioni ha valorizzato alla grande i giovani locali portando tanta gente a seguire il futsal giovanile. Sono orgoglioso della mia squadra, che non poteva dare più di quello che ha dato. Non cambierei i miei ragazzi con nessun altro al mondo. Negli ultimi 4 minuti erano distrutti perchè avevano dato tutto. Dispiace per il mese di stop dopo la fine della regular season, una sosta troppo lunga che ha spezzato il ritmo. Oggi abbiamo regalato due gol e non siamo riusciti a concretizzare le tante palle gol pulite. Eccezionale il portiere avversario. Complimenti alla Futura che ha dimostrato nei 40 minuti di essere più forte. Mi auguro porti in alto il nome della Calabria nella fase nazionale. Rispetto alla scorsa stagione ci sono stati dei netti miglioramenti. L’obiettivo principale è sempre stato far crescere i nostri ragazzi e su questo credo di poter dire che abbiamo vinto”.