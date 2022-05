Antonio Gigliotti è il fondatore e direttore di Fiscal Focus quotidiano e portale di informazione, formazione e consulenza per professionisti e aziende dai contenuti sempre aggiornati e approfondimenti utili con un taglio pratico. che si occupa di fisco e lavoro.

La forza delle idee premia. Fiscal Focus infatti è stato riconosciuto quale eccellenza del settore. Con le idee, tanta intraprendenza e un pizzico di follia nulla è davvero impossibile. Anche operando nel centro urbano del comune di Pianopoli, località della Calabria in provincia di Catanzaro, dove ha sede la struttura centrale.

«Con estrema soddisfazione, e un filo di emozione, sono ad annunciarvi – rileva Antonio Gigliotti come riporta una nota pervenuta in redazione – che nei giorni scorzi nel corso di una speciale serata il Centro Studi di Fiscal Focus è stato premiato a Milano come eccellenza dell’anno in innovazione e leadership. L’evento si è svolto presso la prestigiosa location di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, Fiscal Focus è stato insignito del premio Le Fonti Awards quale “punto di riferimento come piattaforma editoriale per il settore fiscale e leader in grado di puntare su professionalità e qualità”.

Le Fonti Awards è un importante premio per il settore economico, finanziario e legale, diffusamente riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Le Fonti TV, presente in tutte le principali piazze d’affari del mondo, secondo il Financial Times rappresenta la settima media company in Europa per crescita e il primo media specializzato in economia, finanza e professioni in Italia. Un palcoscenico importante che abbia calcato con estremo orgoglio.

Un premio che rappresenta un passaggio fondamentale del percorso di crescita dell’intero universo Fiscal Focus. Non semplicemente un quotidiano, ma un sistema integrato orientato al professionista del settore tributario, pensato e costruito sulla base delle sue esigenze. Per questo motivo sono personalmente a ringraziarvi, senza di voi, i nostri lettori, nulla sarebbe stato davvero possibile.

Un importante riconoscimento personale e per tutto il team di Fiscal Focus, cresciuto negli ultimi anni con l’ingresso di nuove figure professionali, autori e relatori, che oggi formano il Centro Studi che quotidianamente affronta le novità del settore. Una redazione cresciuta sulla base delle mutate esigenze del settore tributario, aperta al confronto e attenta alle istanze dei professionisti.

Il forte radicamento con la base degli operatori del settore tributario ci spinge, giorno dopo giorno, a cimentarci nelle battaglie in cui crediamo. Tutto questo fa di Fiscal Focus una piattaforma editoriale davvero innovativa, che dall’alba al tramonto accompagna i nostri lettori nelle piccole e grandi scelte professionali.

Questo premio rappresenta, altresì, il punto di partenza per lo sviluppo futuro della redazione. Continueremo ad investire in professionalità e qualità, valorizzando e premiando il merito dei nostri collaboratori che da sempre rappresentano l’asset più importante della nostra azienda. Una grande famiglia chiamata Fiscal Focus».