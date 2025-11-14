L’iniziativa, ideata e coordinata con grande passione e professionalità dalla docente Maria Gabriella Gallo, ha rappresentato un momento di profonda riflessione e di incontro tra letteratura, psicologia e arte.
Dopo i saluti istituzionali della presidente della Fidapa Valle del Savuto, prof.ssa Miriam Coccari, che ha sottolineato l’importanza di eventi capaci di valorizzare la cultura locale e di creare ponti tra scuola, arte e società civile, la parola è passata alla vicepresidente Fidapa, Alba Carbone, che ha introdotto l’autore e ha relazionato con grande competenza sul contenuto del libro “Cicciarelle”, evidenziando i temi centrali dell’opera e la sua valenza culturale e simbolica nel recupero delle tradizioni popolari e dell’identità femminile. Il professore Giuseppe Trebisacce ha iniziato il suo intervento nel presentare la pubblicazione illustrando il percorso di ricerca e di scrittura che lo ha condotto a realizzare un testo tanto significativo quanto autentico, capace di restituire voce e dignità alle radici della nostra memoria collettiva.
L’incontro è proseguito in un’atmosfera di grande armonia e bellezza, generato dalla splendida coreografia di danza curata da Mariafrancesca Baratta della scuola Progetto Danza, che ha saputo tradurre in movimento le emozioni e i significati profondi dell’opera.
Un sentito ringraziamento è stato rivolto al direttivo della Fidapa Valle del Savuto, che con impegno, dedizione e spirito di squadra continua a promuovere eventi di grande spessore culturale. L’iniziativa ha confermato ancora una volta il ruolo della Fidapa Valle del Savuto come punto di riferimento per la diffusione della cultura, dell’arte e della formazione, contribuendo a valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Una serata intensa, colta ed emozionante, che ha unito parola, riflessione e arte in un’unica, splendida sinergia.