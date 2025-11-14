Un nuovo successo per la sezione Fidapa Valle del Savuto, che ancora una volta si distingue per l’impegno nella promozione della cultura, della formazione e dei valori legati all’identità del territorio.

Il 13 novembre, presso la scuola Don Bosco nel comune di Bianchi – come riporta una nota pervenuta in redazione che di seguito pubblichiamo – si è svolta la presentazione del libro “Cicciarelle”, scritto dal professore Giuseppe Trebisacce dell’Università della Calabria (UNICAL).

L’iniziativa, ideata e coordinata con grande passione e professionalità dalla docente Maria Gabriella Gallo, ha rappresentato un momento di profonda riflessione e di incontro tra letteratura, psicologia e arte.

Dopo i saluti istituzionali della presidente della Fidapa Valle del Savuto, prof.ssa Miriam Coccari, che ha sottolineato l’importanza di eventi capaci di valorizzare la cultura locale e di creare ponti tra scuola, arte e società civile, la parola è passata alla vicepresidente Fidapa, Alba Carbone, che ha introdotto l’autore e ha relazionato con grande competenza sul contenuto del libro “Cicciarelle”, evidenziando i temi centrali dell’opera e la sua valenza culturale e simbolica nel recupero delle tradizioni popolari e dell’identità femminile. Il professore Giuseppe Trebisacce ha iniziato il suo intervento nel presentare la pubblicazione illustrando il percorso di ricerca e di scrittura che lo ha condotto a realizzare un testo tanto significativo quanto autentico, capace di restituire voce e dignità alle radici della nostra memoria collettiva.