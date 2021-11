E’ stata finalmente attivata dalle Ferrovie della Calabria, la corsa di pullman che, il giovedì pomeriggio servirà gli alunni dell’ IIS Costanzo provenienti dai comuni di Carlopoli, Cicala e Panettieri. Decollatura.

L’introduzione di una corsa straordinaria è stata fortemente voluta dalla dirigente scolastica del “Costanzo”, Antonella Mongiardo, la quale ha organizzato nei giorni scorsi un tavolo tecnico interistituzionale con la partecipazione attiva dei sindaci dell’area del Reventino, Alessandro Falvo, sindaco di Cicala, Raffaella Perri, neoeletta sindaca di Decollatura, Michele Chiodo, neoeletto sindaco di Soveria Mannelli, Salvatore Parrotta, sindaco di Panettieri, Rino Pascuzzo, vicesindaco di Bianchi, Giovanni Lucia, sindaco di Colosimi.

La preside ha comunicato ai rappresentanti delle istituzioni locali la sua difficoltà di conciliare, in certe fasce orarie, il quadro orario scolastico e il piano dei trasporti. “Gli orari dei trasporti – aveva detto- dovrebbero essere anche pensati per agevolare il più possibile la frequenza scolastica dei ragazzi, ma spesso, al contrario, essi costituiscono un limite alla frequenza scolastica e quindi, indirettamente, alla realizzazione del diritto allo studio; tale situazione penalizza le aree interne, che andrebbero invece sempre sostenute”.

La questione era emersa con chiarezza alcuni giorni fa, in occasione di un incontro che la Dirigente Scolastica Antonella Mongiardo aveva tenuto con i genitori degli alunni del “Costanzo”. In particolare la Dirigente Scolastica aveva comunicato che “gli alunni del “Costanzo” provenienti dai comuni di Carlopoli, Cicala e Panettieri il giovedì pomeriggio dopo le 16:15, orario in cui in quel giorno della settimana fanno il recupero pomeridiano, non avevano un mezzo che li riportasse a casa; questi alunni erano quindi costretti a non frequentare le ore pomeridiane per problemi logistici. Il sindaco di Cicala, Alessandro Falvo, da parte sua, aveva già sollevato il problema nelle sedi opportune in data 18 ottobre 2021, senza però ricevere risposta.

La Dirigente Mongiardo ha chiesto, dunque, ai sindaci convenuti, “di sottoscrivere, in modo congiunto, la richiesta, indirizzata al Dipartimento dei Lavori Pubblici e all’Ufficio del Trasporto Pubblico della Regione Calabria, di introdurre nel più breve tempo possibile una nuova corsa.

Tutti i sindaci che hanno partecipato all’incontro hanno accettato di firmare il documento; la scelta è stata pienamente condivisa anche dalla sindaca di Carlopoli, signora Emanuela Talarico che, non presente all’incontro, ha manifestato comunque la sua volontà raggiungendo telefonicamente i convenuti al Tavolo tecnico.

In una successiva riunione tenutasi tra i sindaci interessati, la dirigenza scolastica dell’ IIS e la Regione Calabria è stata poi data rassicurazione sull’attivazione della corsa a partire dall’11 novembre. E, finalmente, giovedì scorso è partito da Decollatura il pullman alle ore 16,15, alla volta dei comuni del Reventino interessati dal disservizio.

Il dialogo avviato dalla dirigente Mongiardo con le istituzioni ha dato i risultati sperati. “Speriamo anche – afferma Antonella Mongiardo- nell’attivazione di altre corse, in zone, come Borboruso e Pedivigliano, che rimangono ancora parzialmente scoperte”. L’obiettivo a più lungo termine che scuola e territorio si pongono è quello di “produrre un più generale adeguamento degli orari dei mezzi pubblici a quelli scolastici, dal momento che i ragazzi sono tra i più numerosi fruitori di questi servizi e il loro diritto allo studio non può essere messo in discussione da problemi organizzativi che le istituzioni hanno il dovere di segnalare e gli erogatori dei servizi di risolvere”.