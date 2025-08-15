Si è appena concluso il primo dei due attesi spettacoli tecnologici in programma a Falerna Marina, che ha richiamato sul lungomare una folla numerosissima. L’evento ha registrato un’affluenza tale da creare lunghe code sulla statale tirrenica 18 al termine della serata, con tempi di deflusso rallentati anche dall’intervento della polizia locale, impegnata a regolare il traffico e a dare precedenza alle uscite dai parcheggi interni.

Il pubblico è rimasto incantato dalle spettacolari coreografie luminose, proiettate nel cielo grazie all’impiego pacifico e creativo di 500 droni. Il primo spettacolo, dal titolo “Falerna Jukebox”, ha offerto circa 20 minuti di emozioni, con immagini tridimensionali che hanno raccontato suggestioni tridimensionali, culminando nella comparsa in cielo della parola “peace”, un messaggio e un auspicio sempre più avvertito nell’attuale contesto bellicoso mondiale.

Questa iniziativa rappresenta il primo appuntamento del tradizionale Ferragosto falernese, che ogni anno colora e illumina il cielo del litorale cittadino. Domani, a partire dalla mezzanotte, sarà la volta del gran finale con “Falerna Dance & Love”: uno spettacolo ancora più sorprendente che vedrà protagonisti 500 pyrodrones, droni speciali in grado di lanciare veri fuochi d’artificio direttamente dal cielo. Un connubio innovativo tra tecnologia e arte pirotecnica, capace di regalare effetti visivi mai visti prima.

Entrambi gli spettacoli sono cofinanziati dalla Regione Calabria, che ha voluto sostenere un evento capace di unire turismo, intrattenimento e innovazione tecnologica, confermando Falerna Marina come una delle mete più vivaci e attrattive della costa tirrenica calabrese in questo periodo dell’anno.