San Mango d’Aquino – “Il titolo della manifestazione ‘Esplosione di gioia’ ha mantenuto tutte le sue promesse, infatti, sabato a San Mango d’Aquino abbiamo celebrato con entusiasmo la Giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia, con un evento dedicato ai più piccoli, che si è rivelato un vero successo, in un pomeriggio esplosivo di gioia e colori, con la partecipazione di tantissimi bambini di tutte le età”. È quanto si legge in una nota a firma del presidente della Pro Loco di San Mango d’Aquino, Lorenzo Trunzo, e dei componenti del direttivo.

“Giochi d’acqua – spiegano nel dettaglio – gonfiabili, colori e tante sorprese hanno animato la giornata, regalando sorrisi, divertimento e tanta spensieratezza. Siamo profondamente soddisfatti della riuscita dell’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, curato nei minimi dettagli e reso possibile grazie alla collaborazione instancabile del direttivo, delle volontarie del Servizio civile, del gruppo parrocchiale e di tutti gli amici e volontari che, con passione, sostengono ogni iniziativa della Pro Loco di San Mango”.

Quindi, Trunzo e il direttivo rivolgono un “grazie speciale a tutte le attività locali (e non) che ci hanno sostenuto economicamente; al nostro sponsor, per il consueto impegno e per averci omaggiato anche quest’anno dei suoi prodotti per rendere possibile il divertimento dei più piccoli; alle mamme che ci supportano sempre con il sorriso; alla Giunta comunale composta da Gianmarco Cimino, Antonio Viola e Francesco Marsico; così come un sentito ringraziamento va al consigliere regionale Antonio Montuoro, che non fa mai mancare la sua vicinanza e il suo sostegno alle iniziative della nostra comunità, con particolare attenzione verso quelle dedicate ai più piccoli. Questa è la nostra comunità – concludono – viva, unita e piena di energia”.