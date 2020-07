Per i calabresi residenti al Nord, che volessero rientrare in regione e, per coloro che ne facciano richiesta, anche se residenti, il comune di Bianchi fa sapere, attraverso un avviso pubblico, che esiste la possibilità di effettuare i tamponi orofaringei in una struttura pubblica di Rogliano. Di seguito, per esteso, il comunicato dell’amministrazione del centro della Presila cosentina.

“Si avvisa la cittadinanza che l’A.S.P. di Cosenza ha avviato una campagna gratuita di tamponi orofaringei rivolta principalmente a coloro che rientrano nei nostri centri dalle Regioni più colpite da COVID-19 (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna ecc.) per le vacanze estive. I tamponi possono essere, altresì, effettuati anche ai residenti stabili in Calabria qualora gli stessi ne facessero richiesta. La giornata per l’esecuzione dei tamponi – prsegue la nota – scelta per i centri della Valle del Savuto è lunedi 20 luglio 2020 presso una struttura messa a disposizione dell’A.S.P. a Rogliano.

Coloro che fossero interessati all’esame diagnostico – conclude l’avviso – sono pregati di comunicarlo al Sindaco entro venerdi 17 luglio 2020 alle ore 10:00 al fine di programmare gli accessi all’A.S.P. I nominativi degli interessati possono essere comunicati attraverso il numero telefonico 338/2465954 o la casella di posta elettronica [email protected] Si precisa che i tamponi verranno fatti a Rogliano secondo il calendario e le modalità che verranno comunicate successivamente a coloro che ne avranno fatto richiesta”.