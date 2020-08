Al via domani sera a Lamezia Terme il “Calabria Fest Tutta Italiana”, il Festival della Nuova Musica Italiana che si svolgerà per tre serate, fino a sabato, sul palcoscenico di corso Numistrano, organizzato da Art-Music&Co, con la collaborazione di Rai Radio Tutta Italiana e il contributo dell’ Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, nel quadro degli “Eventi Storicizzati di Rilievo Nazionale”. Il Festival, tra i principali e il più innovativo dedicato alla valorizzazione di giovani talenti, ha anche il Patrocinio di Assomusica (associazione italiana organizzatori e produttori di spettacoli dal vivo), della Direzione Generale della Siae e del Comune di Lamezia Terme.

Dopo la conferenza stampa di presentazione che si terrà alle 15.30 presso il Chiostro di San Domenico, il Festival partirà ufficialmente alle ore 21.30 con la conduzione di Gianmaurizio Foderaro, storica voce Rai e responsabile di Radio Tutta Italiana, la nuova rete social che trasmette in dab e in streaming grazie alla piattaforma di Rai Play, sulla cui pagina facebook è avvenuta la selezione dei finalisti. L’evento si svolgerà nel rigoroso rispetto delle misure anti Covid19, con l’area di Corso Numistrano completamente chiusa e solo 980 sedie distanziate per il pubblico. Per il controllo di ogni misura sanitaria, sono in vendita i relativi biglietti ad euro 5 a sera, acquistabili nei punti Ticketone, presso gli Uffici Pegna e il Ferrise Dolce di corso Nicotera a Lamezia Terme, online su www.ticketone.it.

Con il nuovo meccanismo del voto social ideato da questo festival, secondo la Redazione Web delle Radio Digitali Rai, sono stati oltre 35000 i votanti che hanno scelto 8 finalisti, tra i 20 selezionati dalla Giuria di Qualità. Altri 2 sono stati scelti dalla giuria composta da promoter e giornalisti, presieduta da Ruggero Pegna, direttore artistico-organizzativo del “Calabria Fest Tutta Italiana” e Giusy Leone, presidente di Art-Music&Co, con la consulenza artistica di Gianmaurizio Foderaro.

A salire sul palcoscenico per la prima semifinale saranno i romani Latta (Alberto Latta) ed Ellynora (Eleonora Sorrentino Paravia), Andrea Lombardo di Catanzaro, Giovanni Arichetta proveniente da Torino, Carboidrati di Pasquale Sculco di Cirò Marina. In attesa dei primi due finalisti, si esibiranno Sofia Tornambene, la diciottenne di Civitanova Marche vincitrice di XFactor 2019 e Leo Gassmann, il ventiduenne figlio di Alessandro vincitore di Sanremo 2020 per le “Nuove Proposte”.

Venerdì 28 agosto, per la seconda semifinale, in gara il reggino Kram (Rosario Canale), le romane Elettra (Elettra Cozzolino) e Nuvola (Elisa Mariotti), il cosentino Claudio D’Addino e il catanese Jo M (Giovanni Mazzarà). Gli ospiti saranno Federica Carta, tra le più amate giovani cantautrici italiane e Chadia Rodriguez, rapper spagnola naturalizzata italiana e di origini marocchine. Alla finale di sabato 29 agosto parteciperanno i primi due concorrenti di ciascuna semifinale e, in attesa dei verdetti del Festival, i super ospiti saranno gli attesissimi Francesco Sarcina e Le Vibrazioni.

I 10 finalisti si contenderanno l’ambito “Calabria Fest Tutta Italiana Music Award” come Migliore Nuova Proposta dell’anno, creazione del maestro orafo crotonese Gerardo Sacco.

Oltre al premio al vincitore, saranno assegnati i riconoscimenti per il miglior testo dalla Siae, per la performance live da Assomusica, per la presenza social da Radio Tutta Italiana. L’allestimento coordinato dall’architetto Valeria Nocito dello studio Curatola di Reggio e da Giacinto Lucchino, responsabile logistico di Art-Music&Co, prevede anche due schermi giganti a lato del palcoscenico.

“Finalmente ci siamo. Il “Calabria Fest Tutta Italiana” è uno dei più prestigiosi festival italiani; una grande vetrina per artisti emergenti. L’innovativo meccanismo di voto è stato un successo e uno strumento di promozione anche per la Calabria, sede di un evento di enorme risonanza, impatto mediatico e richiamo. Un grazie – concludono Leone e Pegna – alla Rai e alla Regione Calabria innanzitutto, poi a Siae e Assomusica, al Comune di Lamezia per l’ospitalità, al Commissariato di Polizia, ai Vigili Urbani, a tutte le forza dell’ordine che collaboreranno, ai media per il sostegno nella comunicazione di ogni fase dell’evento, al pubblico che interverrà!”. Tutte le informazioni sulle pagine facebook di Rai Radio Tutta Italiana e Calabria Fest Tutta Italiana. Le canzoni in gara sono già ascoltabili anche su www.raiplayradio.it/radiotuttaitaliana.