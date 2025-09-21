Botte e risposte. Non sono mancati colpi bassi e altri a vuoto nel faccia a faccia, primo di questa campagna elettorale per le Regionali di ottobre, che ha visto di fronte Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico che, insieme a Francesco Toscano (DSP), sono candidati alla carica di presidente della Calabria. Nel sabato del Festival Sciabaca, presso l’Officina della Cultura e della Creatività di Soveria Mannelli, Florindo Rubbettino e la sua azienda hanno ospitato un talk, moderato dal giornalista calabrese del Corriere della Sera, Francesco Verderami, che ha visto protagonisti il presidente uscente e il candidato del Campo largo.

L’inizio delle schermaglie, dopo una fase di studio come si conviene ai big match, sull’argomento culturale (che era poi il centro del dibattito dal titolo: Libri, biblioteche e politiche per la lettura ndr) e in particolare sulla Grotta del Romito a Papasidero, per poi dare il meglio sull’insidiosissimo terreno della sanità calabrese, croce, senza molte delizie.

E proprio in ambito sanitario, nello spazio riservato ai media, noi de ilReventino.it ci siamo voluti concentrare. In particolare facendo un focus sull’ospedale di Soveria Mannelli e rivolgendo la stessa domanda ai due candidati nell’intervista video contenuta in questo articolo.

L’ospedale rappresenta una criticità importante del territorio del Reventino e del Savuto, al cui funzionamento, purtroppo, è legata la popolazione delle aree interne che, altrimenti, deve sperare in un colpo di fortuna per ricevere, soprattutto nei casi più urgenti, assistenza adeguata e tempestiva.

Abbiamo chiesto a Occhiuto e Tridico che fine farà la struttura dopo le elezioni. La risposta è stata praticamente univoca: “L’ospedale riaprirà e funzionerà!”.

Ora, le risposte hanno preso strade diverse per arrivare allo stesso punto: la struttura riprenderà a funzionare. Che si chiami ospedale territoriale o di comunità il messaggio lanciato da Occhiuto e Tridico è stato chiaro. Davanti a microfoni e telecamere hanno preso un impegno con l’intera comunità ed è un bel rischio visto le sabbie mobili che la questione sanitaria può nascondere in seno. Chi vivrà vedrà. Intanto vi proponiamo la nostra intervista ai due competitor in questa campagna elettorale che, neanche a farlo apposta, proprio a Soveria Mannelli ha registrato il primo vero confronto fra i due.