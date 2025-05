La chirurgia implantare dentale ha compiuto un significativo passo avanti grazie all’innovazione progettata e depositata all’Ufficio Brevetti di Roma dal dottor Ennio Calabria di Lamezia Terme, e prodotta da MaCo International. Tantissimi i vantaggi della nuova linea di impianti minimamente invasivi, progettati per risolvere le sfide legate alla carenza di tessuto osseo. Adesso anche a Lamezia Terme sono possibili impianti all’avanguardia tra i più piccoli al mondo.

Gli impianti ultra short rappresentano una svolta nel campo dell’implantologia. Questi impianti, possono arrivare a soli 3mm di altezza, tra i più piccoli al mondo rispetto a quelli tradizionali, possono essere collocati anche nelle condizioni anatomiche meno favorevoli. Questa caratteristica li rende particolarmente utili per i pazienti che presentano una ridotta quantità di osso disponibile, un problema comune che ha spesso limitato le opzioni di trattamento.

A differenza del passato, dove gli impianti di dimensioni standard erano considerati l’unica soluzione, il dottor Ennio Calabria e MaCo International propongono gli impianti ultra short come una scelta primaria, non più come un ripiego. Per la prima volta dopo La Bicon si parla di impianti molto piccoli non come una opzione di ripiego ed adattamento rispetto a quelli classici, ma addirittura come scelta principale. “Questa nuova filosofia – ha spiegato il dottor Ennio Calabria – rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui i professionisti della salute dentale affrontano le problematiche implantologiche. L’impianto ultra short nasce dall’esigenza di una minima invasività. Questo perché è stato ampiamente dimostrato che il carico occlusale insiste soprattutto tra i primi 5/7 millimetri. Studi evidenziano come tutti gli impianti precedenti, e quelli con una misura maggiore, che sono la stragrande maggioranza, non hanno più ragione di esistere”.

La filosofia del dottor Calabria si basa sul principio di ottenere il miglior risultato possibile con il minimo sacrificio biologico. Questo approccio è sempre più attuale nel contesto della medicina e della chirurgia, dove la priorità è garantire il benessere del paziente. Gli impianti minimamente invasivi riducono il trauma ai tessuti e accelerano il processo di guarigione, permettendo ai pazienti di ritornare rapidamente alle loro attività quotidiane. L’impianto del dottor Calabria ha una geometria che sfrutta le più ampie superfici a plateau che ricordano le basi dei grattacieli e questo spiega com’è possibile che un impianto così piccolo regga carichi così grandi. Due i vantaggi importanti: uno avviene in basso sulla compressione ed evita le necrosi ossee e un altro nella zona in alto che evita le infiltrazioni batteriche e le perimplantiti. “Ogni impianto è una struttura sottoposta a forze meccaniche, occlusali. Queste forze se non sono ben distribuite e se l’impianto non è collocato in maniera adeguata nell’osso – spiega il dottor Calabria – negli anni avrà problemi. Ecco perché, in maniera sostanziale, l’impianto è stato realizzando seguendo un percorso condiviso tra un clinico ed un ingegnere. Solo così siamo riusciti a risolvere problematiche davvero importanti”.

Le nuove linee implantari, IM MACON ed EASYCONIC BY Ma.Co., sono supportate da un’ampia clinica che ha visto più di 300 casi con un tasso di successo implantare che sfiora il 98%. Questi risultati parlano chiaro: la combinazione di tecnologia avanzata e progettazione innovativa ha reso possibile un progresso significativo in questo campo.

L’innovazione presentata dal dottor Calabria ha già riscosso un notevole apprezzamento tra i colleghi del settore, come dimostrato dalla partecipazione al congresso di Marrakech. La disponibilità di questi impianti segna un’importante pietra miliare per i professionisti dell’odontoiatria, offrendo loro nuove opportunità per trattare i pazienti in modo efficace e meno invasivo.

La chirurgia implantare dentale sta vivendo una trasformazione grazie agli impianti minimamente invasivi della MaCo International. Con la visione e l’expertise del dottor Ennio Calabria, questa nuova linea di impianti ultra short rappresenta una scelta promettente per affrontare le sfide dell’implantologia moderna. Con un focus sul miglioramento della qualità della vita dei pazienti e sull’efficacia del trattamento, il futuro dell’implantologia è luminoso e pieno di potenzialità.