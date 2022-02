Il caro bollette ha messo in difficoltà migliaia di imprese, famiglie ed enti locali.

Chiaravalle non fa finta di niente.

Oggi, Domenica 13 febbraio, Chiaravalle Centrale spegne le luci dalle 21.00 alle 21.30 per richiamare l’attenzione di tutta la politica e di tutte le istituzioni a ogni livello.

Inoltre, come ulteriore segno di protesta, durante il black-out, l’Amministrazione Comunale scenderà in piazza per esprimere il dissenso.

Chiunque voglia sposare questa battaglia di dignità e di giustizia sociale può unirsi a chi ha deciso di farsi sentire!

L’appuntamento è alle ore 21.00, in piazza Dante.