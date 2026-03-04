Nel prossimo fine settimana, l’albero monumentale “Il castagno del cielo”, censito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ubicato nel territorio del Comune di Cerva, sarà oggetto di uno straordinario ed eccezionale intervento di potatura volto a migliorare lo stato vegetativo della pianta.

Il castagno è da sempre uno dei simboli di Cerva e ha numeri eccezionali: tredici metri di circonferenza, quasi quattrocento anni di età e un chioma che lo innalza fino a 25 metri.

ADVERTISEMENT

L’operazione, assolutamente indispensabile per la vita dell’albero, sarà condotta da uno speciale nucleo di “potatori” dell’Associazione Tutela Marroni Castione di Trento e si avvarrà dell’apporto di Calabria Verde e, soprattutto, dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese. A darne notizia è la Commissione straordinaria antimafia composta dal viceprefetto Luigi Guerrieri, dal viceprefetto aggiunto Salvatore Tedesco e dal funzionario economico finanziario Luciano Caridi.

L’azione operativa, che riguarderà anche altri castagni secolari di proprietà regionale, per gli agricoltori locali e per i tecnici del settore, che pure parteciperanno e si confronteranno con gli specialisti trentini, riguarderà in particolare l’affermazione dell’insieme delle buone pratiche a cui fare riferimento nella gestione del patrimonio arboreo monumentale e consisterà preminentemente nel taglio di rimonda del secco e rifinitura dei monconi di rami spezzati, seguendo le linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali, previste con Decreto del 30 Marzo 2020 del citato Dicastero.