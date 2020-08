Dopo i quasi 90mila euro per miglioramenti servizi di base, arriva un altro contributo della Regione Calabria per il Comune di Cerva: 57mila euro per migliorare la viabilità interna.

Nessun dubbio su come impegnarli: messa in sicurezza e ripristino discesa “Chiesola” e tratto bivio via Montale-via Sila.

“Nel giugno del 2019 – scrive il giovane primo cittadino di Cerva Fabrizio Rizzuti- abbiamo chiesto per la viabilità 60 mila euro, abbiamo ottenuto poco più di 57 mila euro. Continua così incessantemente il lavoro di messa in sicurezza e risanamento del nostro territorio. Nell’ultimo anno si è provveduto a sistemare: via Cavour, via Martiri di Melissa-Eugenio Montale, parco e strada per Donaglie. E poi il continuo lavoro di pulizia del paese, la videosorveglianza, la raccolta differenziata e la strada per Cuturella per complessivi 335mila euro. E il bello deve ancora arrivare”.

Entro poche settimane partiranno anche i lavori di pubblica illuminazione e realizzazione area famiglia nello spazio adiacente le scuole di via Stadio.

Enzo Bubbo