È stata presentata oggi, martedì 1 luglio, presso la Sala Concerti del Palazzo Comunale di Catanzaro, la prima edizione di Catanzaro Contemporanea, il nuovo progetto dedicato ai linguaggi dell’arte contemporanea promosso dal Comune di Catanzaro con la curatela di Francesco Vaccaro. La rassegna prenderà il via venerdì 4 luglio con tre giornate tra videoarte, cinema sull’arte e conversazioni pubbliche, per poi proseguire con appuntamenti fino a novembre.

Ad aprire l’incontro con la stampa è stata l’Assessora alla Cultura del Comune di Catanzaro, Donatella Monteverdi, che ha evidenziato il ruolo politico e culturale dell’amministrazione nella costruzione di una visione: “L’arte contemporanea è al centro dei nostri interessi. Come ripeto spesso, la cultura si fa nelle comunità: non è qualcosa che si cala dall’alto, ma nasce da processi condivisi. Credo sia fondamentale che un’amministrazione non si limiti a “dare il patrocinio”, ma indichi una direzione culturale, con responsabilità politica e visione. Stiamo facendo di tutto per non sentirci l’ultima provincia d’Italia: prima delle azioni verso l’esterno, viene il lavoro interno, la costruzione di un senso comune. Questo festival non è solo un’opportunità culturale, è una scelta strategica, il frutto di un dialogo reale con i curatori, costruito passo dopo passo. Non ci limitiamo a finanziare: partecipiamo, orientiamo e mettiamo a valore le nostre competenze”.

Il curatore Francesco Vaccaro ha illustrato la struttura del progetto: “Catanzaro Contemporanea vuole rafforzare il dialogo tra arte e territorio, un dialogo che in città esiste già, ma che vogliamo rendere più visibile e strutturato. Le tre macro-sezioni del festival rispecchiano questo approccio: VIDÌMU, la mostra collettiva curata da Claudio Libero Pisano con otto artiste internazionali; due serate di cinema in collaborazione con Artecinema Napoli, a cura di Laura Trisorio; e un ciclo di conversazioni con protagonisti del mondo dell’arte contemporanea. Ringrazio la squadra con cui abbiamo lavorato – Anna Cataneo, Ester Pontoriero, Mara Varia – e i partner che hanno sostenuto e promosso il progetto: Comune di Catanzaro, Regione Calabria, Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Fondazione Marisa Bellisario, Ordine degli Architetti di Catanzaro, Università Magna Graecia, insieme ad una fitta rete di sponsor privati”.

Molto sentito anche l’intervento di Vincenzo Costantino, Assessore alla Transizione Digitale, Politiche Giovanili, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Catanzaro: “Catanzaro è città dell’arte contemporanea, e questa rassegna si inserisce in una visione culturale ampia, aperta, che portiamo avanti come amministrazione. Vogliamo superare una visione frammentata e stagionale degli eventi – crediamo che la nostra città in estate possa essere attrattiva sia nella zona marina che nel centro storico. Stiamo concretizzando già dalla primavera una strategia turistica e culturale continua, che attivi economia e coinvolgimento tutto l’anno. È una sfida, certo, ma siamo convinti che sia la strada giusta e i primi risultati ci danno ragione”.

A chiudere gli interventi, il curatore della mostra VIDÌMU Claudio Libero Pisano, che ha sottolineato la qualità del dialogo attivato con l’amministrazione e il senso profondo della mostra inaugurale: “Non è scontato trovare una coesione così forte con un ente pubblico come è successo qui. Abbiamo smesso di fare comunità, e invece è proprio nelle cosiddette “periferie” che negli ultimi anni si è vista la capacità di immaginare nuovi orizzonti. VIDÌMU è una collettiva interamente dedicata alla videoarte – fatto raro – e raccoglie otto lavori di artiste con curriculum internazionale. Il titolo, tratto da un’espressione calabrese, richiama l’idea dello sguardo sghembo, dell’attesa, del vedere oltre. Sono molto fiero di questo progetto, del processo che lo ha reso possibile e della relazione autentica che si è creata con questa città”.

Ha portato il suo contributo anche il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Catanzaro, Eros Corapi, sottolineando il valore interdisciplinare e formativo dell’iniziativa: “Abbiamo scelto di patrocinare Catanzaro Contemporanea perché crediamo profondamente nel dialogo tra arte, architettura e territorio. È un evento che porta in città visioni nuove, attiva luoghi simbolici e stimola riflessioni attuali sul progetto e sulla cultura contemporanea. Un’iniziativa di qualità, che abbiamo voluto sostenere anche sul piano formativo, rendendola un’occasione concreta di aggiornamento e crescita professionale per gli architetti. Come Ordine, siamo felici di riconoscerne il valore culturale e collettivo. Un sentito grazie a chi ha reso possibile questo progetto condiviso”.

La rassegna prenderà ufficialmente il via venerdì 4 luglio alle 18:00 presso il Complesso Monumentale del San Giovanni, con l’inaugurazione della mostra collettiva VIDÌMU a cura di Claudio Libero Pisano, che resterà visitabile fino al 30 luglio. La sezione dedicata al cinema sull’arte prosegue con due serate di proiezioni, il 5 e 6 luglio, realizzate in collaborazione con Artecinema Napoli e a cura di Laura Trisorio, che porta per la prima volta in Calabria una selezione dei film documentari presentati dal festival.

Nel corso delle giornate inaugurali si terranno anche due “Conversazioni” pubbliche con ospiti del panorama nazionale: Chiara Bertola, Gregorio Botta, Michela Alessandrini e Luca Galofaro (5 e 6 luglio, ore 19:00). Arricchiscono il programma due visite guidate in luoghi simbolo della città e del territorio: il Parco Internazionale della Biodiversità (sabato 5 luglio, ore 11:00) e il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium (domenica 6 luglio, ore 11:00). Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Il progetto Catanzaro Contemporanea, ideato e curato da Francesco Vaccaro, proseguirà fino a novembre con nuove attività, workshop e incontri che saranno annunciati attraverso i canali ufficiali della rassegna.