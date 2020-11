Camigliatello Silano – L’imprenditore agricolo Mario Grillo ha deciso di distribuite il pane della speranza e del sorriso, tra le strade del suo paese, cioè nella località montana turistica di Camigliatello Silano del comune di Spezzano della Sila.

In pratica il gesto altruistico si è svolto nella prima domenica di confinamento, di blocco o di chiusura, per la Calabria inserita nella “zona rossa” a seguito dell’emergenza sanitaria per la diffusione del coronavirus.

Lui dice che non vuole fermarsi anche se la chiusura lo ha bloccato forzatamente e quindi ha deciso in questa giornata di fare del pane e distribuirlo porta a porta agli abitanti della sua comunità.

Complimenti Mario grande iniziativa.

Speriamo di passare presto questo brutto periodo.