Sila. E’ prevista per il prossimo 26 settembre, alle ore 10:30, la cerimonia dell’avvicendamento al Comando nel “Distaccamento Aeronautico di Montescuro, con un cambio ai vertici della base. Il tenente colonnello Roberto Tabaroni, comandante uscente, lascerà il comando al tenente colonnello Massimo Alligri. La cerimonia, per la prestigiosa circostanza militare, sarà presieduta dal vice comandante del “Comando Scuole A.M./3a Regione aerea”, generale di Brigata Romeo Paternò, con la partecipazione di numerose autorità civili e militari.

Omar Falvo

Giornalista pubblicista

Di seguito pubblichiamo la nostra stampa integrale giunta in redazione, inerente i poliedrici compiti del “Distaccamento Aeronautico di Montescuro e sull’importanza della base per tutto il territorio nazionale.

Il Distaccamento Aeronautico di Montescuro, posto alle dipendenze del Comando Scuole/3^ Regione Aerea di Bari, assicura il supporto tecnico – logistico al Centro di Sopravvivenza in Montagna, Reparto deputato all’addestramento di piloti ed equipaggi di volo in ambiente montano. Annualmente, vengono erogati più di 7 corsi, al quale partecipano equipaggi di volo di tutte le Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, addestrando inoltre anche personale militare proveniente da nazioni straniere. Qui, grazie alla collaborazione dei CSAR(Combat Search and Rescue) dell’Aeronautica Militare poste nelle vicinanze (Puglia e Sicilia) i frequentatori dei corsi possono addestrarsi al recupero del personale tramite utilizzo del verricello posto sugli elicotteri HH139.

Garantisce inoltre con proprio personale specialista, il funzionamento degli apparati di telecomunicazione, informatica operativa assistenza alla navigazione aerea, fornendo anche ospitalità agli apparati dell’Esercito Italiano e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

La Stazione Meteorologica posta al suo interno, è inclusa nella rete di osservazione del servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare. Nel rispetto degli standard previsti dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), effettua la rilevazione delle variabili atmosferiche e dei fenomeni in atto attraverso l’impiego di personale qualificato e l’utilizzo di strumenti di misurazione tecnologici.

Attività rilevanti del Reparto, ma soprattutto fondamentali per il pattugliamento dei cieli, attività che lo stato italiano attribuisce in via esclusiva alla Forza Armata.

Individuato dal Comando Operazioni di Vertice Interforze (COVI) e resa disponibile nell’ambito dello sforzo coordinato dal Ministero della Difesa, il Distaccamento Aeronautico Montescuro ha ospitato per più di un mese, quasi 300 profughi di nazionalità afghana collaboratori del contingente italiano nei 20 anni di missione nel Paese Asiatico.

Nota stampa e foto concesse dal Distaccamento aeronautico Montescuro