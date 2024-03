Nella diciassettesima giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori over35, nel girone A, la capolista Real Filadelfia infligge una cocente sconfitta alla Lamezia Golfo, nove a zero il risultato, in un incontro già incanalato a senso unico fin dalle prime battute, con i locali fermamente decisi a conquistare la vittoria davanti al pubblico amico per riuscire a mantenere la prima posizione a cinque turni dalla fine della regular season. Sul taccuino tantissime occasioni da rete da parte della squadra di casa, che per la cronaca è andata in gol con Ruscio, Raimondi, una doppietta, Panzarella, Mancari, Bilotta, Caruso, Carchedi e Fazzari. Ma il match-clou della settimana si è svolto al Comunale di Sant’Onofrio tra la Vigor Old Boys e la Boys Marinate, noto come il derby del vibonese. Ha avuto la meglio la Vigor Old Boys, per due a zero, con reti di Valotta al 16^ del primo tempo e di Tamburro al 42^ della seconda frazione di gioco.

Una partita corretta, tra una Vigor Old Boys decisa a tutti i costi a fare risultato pieno per conquistare più punti possibili per entrare nella griglia play-off e nel contempo di contro una Boys Marinate, malconcia, con tante defezioni ed in formazione largamente rimaneggiata che ha pagato in campo le assenze dei vari Mondello, Pettinato, Vallone, che ha dovuto lasciare al 5^ del primo tempo per il riacutizzarsi di un problema muscolare e Vincenzino Nesci, acciaccato, in panchina all’inizio della gara ed entrato solo al 15^del secondo tempo. La Nuova Soverato invece rifila un perentorio sette a zero alla Casa dello Sport, del presidente Franco Bentivoglio, in una partita che già al 15^ del primo tempo vedeva la squadra di casa in vantaggio di tre reti, marcature da attribuire a Corapi, Pietro Fodero e Ieraci, mentre nella seconda frazione di gioco lo stesso mister dei locali Antonio Menniti, entrato sul finale di gara in campo, si faceva notare segnando una doppietta.

Nei primi minuti del secondo tempo comunque erano andati a rete il giovane, si fa per dire, Saverio Ranieri , classe 89, esterno di attacco ed Antonio Sestito. Il Borboruso nel Cuore, senza scendere in campo, ha conquistato la vittoria (a tavolino) con il risultato classico di tre reti a zero contro l’Alchimia Jonica, con quest’ultima società che per problemi vari è stata impossibilitata ad effettuare la trasferta e raggiungere così la località della Sila piccola catanzarese per poter disputare l’atteso incontro. Invece pari e patta tra l’Amatori Soveria Mannelli e l’Amami Mac 3, con la formazione di capitan Adriano Lucia che conquista il terzo pareggio nel corso del campionato, dopo gli incontri con Borboruso e Vigor Old Boys ed appaia all’ultimo posto in classifica la Lamezia Golfo con tre punti.

Le reti dell’incontro ad opera di mister Raffaele Marasco per i locali e di Alberto Giudice, poco utilizzato in formazione quest’anno per problemi fisici e solo cinque le sue presenze in campo nel corso del campionato per l’Amami Mac 3. Nel derby tutto lametino tra l’Ecosistem Lamezia Soccer e la Computer Assistance ha la meglio la squadra di mister Muraca, con marcature di Mario De Grazia e Giovanni Cortese, in una partita dove certamente la Computer Assistance non ha demeritato, anzi si è resa pericolosa in varie occasioni e ha tenuto testa ad una formazione che ancora oggi non ha abbandonato l’idea di poter lottare fino alla fine del torneo per la vittoria finale del campionato insieme al Real, Soverato e Marinate.

Nel girone B invece l’Hammers con i tre punti rimediati nella partita contro l’Eagles 2020 ha festeggiato la vittoria del campionato, in un incontro, tre ad uno il risultato finale, dove i due capocannonieri del torneo Pironaci e Sinopoli, stranamente, non sono andati a rete e questa è già una notizia, lasciando l’incombenza delle marcature a Giuliano, Rocca e Giampà, mentre per la squadra ospite su rigore, nel secondo tempo, ha realizzato Andrea Paparazzo. La Stella Maris con la vittoria per sei a quattro contro l’Under 101, conquista sicuramente un posto nella griglia play-off e nel contempo condanna in maniera definitiva la squadra di mister De Franco ad uscire quest’anno di scena e quindi di non poter partecipare alle fasi successive del torneo. In evidenza tra la Stella Maris, come al solito, i due bomber di razza Michele Critelli, autore di una doppietta e Vincenzo Bruno, artefice di una tripletta, di contro nella squadra ospite sugli scudi e mattatore Salvatore Pignanelli, anch’esso autore di una tripletta.

La seconda forza del campionato il Catanzaro Lido ha avuto la meglio contro il Monasterace amatori, sei a due il risultato alla fine delle contesa, con segnature di Stanizzi, Opipari, Tomaselli e Rossi, mentre per la squadra reggina le segnature sono da attribuire a Giuseppe Papallo e Francesco Mazzotta. Per quanto riguarda Il Monasterace, nonostante il posto in classifica occupato, una sola vittoria in carniere ed i tanti problemi di formazione in seguito ad infortuni e defezioni, ha fino a questo momento onorato il torneo e dimostrato grande senso di sportività, in quanto, a dispetto di tanti e della lunga trasferta quindicinale da effettuare per raggiungere il complesso sportivo del Vincenzo Soluri-Runci di Catanzaro Lido, è stata sempre una squadra presente nella disputa delle partite.

BORBORUSO NEL CUORE – ALCHIMIA JONICA 3 – 0 (risultato a tavolino per mancata presentazione)

VIGOR OLD BOYS – BOYS MARINATE 2 – 0

ECOSISTEM LAMEZIA -COMPUTER ASSISTANCE 2 – 0

NUOVA SOVERATO – CASA DELLO SPORT 7 – 0

REAL FILADELFIA – LAMEZIA GOLFO 9 – 0

AMATORI SOVERIA – AMAMI MAC 3 1 – 1

CLASSIFICA GIRONE A

REAL FILADELFIA 45

NUOVA SOVERATO 42

ECOSISTEM LAMEZIA S. 40

BOYS MARINATE 39

VIGOR OLD BOYS 28 (CON 1 PARTITA IN MENO)

CASA DELLO SPORT 21

AMATORI SOVERIA 20 (CON 1 PARTITE IN MENO)

ALCHIMIA JONICA (-1) 17

BORBORUSO NEL CUORE (-1) 16 (CON 1 PARTITA IN MENO)

COMPUTER ASSISTANCE (-2) 8

LAMEZIA GOLFO 3 (CON 1 PARTITA IN MENO)

AMAMI MAC 3 3

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A

ANTONIO CARUSO – REAL FILADELFIA 18 RETI (2 RIGORI)

DE GRAZIA MARIO – ECOSISTEM 13 RETI

NICOLA VALENTE – NUOVA SOVERATO 11 RETI (2 RIGORI)

NESCI VINCENZO – BOYS MARINATE 11 RETI (3 RIGORI)

RISULTATI GIRONE B

HAMMERS – EAGLES 2020 3 – 1

CATANZARO LIDO – MONASTERACE 6 – 2

STELLA MARIS – UNDER 101 6 – 4

INVICTA 2010 – ANTICO FORNO RINVIATA

Riposava: STELLA ROSSA

Ritirato: ATLETICO SERSALE

CLASSIFICA GIRONE B

HAMMERS 42

CATANZARO LIDO 31 (CON 1 PARTITA IN MENO)

STELLA MARIS 28

EAGLES 2020 20

INVICTA 2010 19 (CON 3 PARTITE IN MENO)

STELLA ROSSA 14

UNDER 101 11 (CON 1 PARTITA IN MENO)

MONASTERACE 6 (CON 3 PARTITE IN MENO)

ANTICO FORNO 4 (CON 3 PARTITE IN MENO)

ATLETICO SERSALE ritirato

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE B

PIRONACI DENIS – HAMMERS 19 RETI (1 RIGORE)

SINOPOLI ALESSANDRO – HAMMERS 19 RETI

CRITELLI ANTONIO – STELLA ROSSA 16 RETI (1 RIGORE)

BRUNO VINCENZO – STELLA MARIS 15 RETI (1 RIGORE)

CRITELLI MICHELE – STELLA MARIS 13 RETI