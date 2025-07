Un’opportunità concreta per costruire il futuro dell’agricoltura calabrese. La Regione Calabria apre le porte alle nuove generazioni di agricoltori con la pubblicazione del bando SRE01 Primo Insediamento di Giovani Agricoltori, nell’ambito del Piano Strategico della PAC 2023-2027. Una misura strategica che punta a incentivare il ricambio generazionale e a sostenere chi sceglie di costruire il proprio futuro nel settore agricolo, investendo nel territorio e nell’economia locale.

Il bando nasce con l’obiettivo di favorire l’insediamento di giovani imprenditori agricoli, sostenendoli nei primi passi dell’attività. In un contesto come quello calabrese, caratterizzato da fenomeni di spopolamento e invecchiamento della forza lavoro, questo bando rappresenta uno strumento fondamentale per lo sviluppo sostenibile, la tutela del paesaggio rurale nonché la creazione di filiere locali.

Il bando prevede un contributo a fondo perduto (premio) di 100.000 euro per ogni giovane che si insedia come capo azienda agricola in forma singola (ditta individuale) o societaria (società di persone società di capitale e cooperative agricole di conduzione), ammesso al finaziamento.

Il sostegno è concesso in unica soluzione e non è legato a specifiche spese d’investimento, ma è finalizzato a facilitare l’avvio e il consolidamento dell’impresa agricola.

ll bando si rivolge ai giovani tra i 18 e i 40 anni (41 anni non ancora compiuti al momento della domanda).

E’ importante che non siamo mai stati in precedenza a capo di una azienda agricola.

E’ importante possedere competenze professionali in campo agricolo, oppure impegnarsi ad acquisirle entro 36 mesi dall’ammissione al contributo.

È necessario avere o aprire una partita IVA agricola e costituire un’impresa agricola con sede operativa in Calabria.

Per partecipare è necessario predisporre un Piano Aziendale, un documento che descrive la strategia di avvio dell’impresa, gli obiettivi produttivi ed economici, e le modalità con cui si intende sviluppare l’attività agricola. E’ importante che il piano garantisca sostenibilità, innovazione e competitività. E’ opportuno, se non si hanno le competenze, affidarsi ad un agronomo o similare per la stesura del piano aziendale e farsi guidare nella presentazione della domanda.

La modalità di presentazione della domanda è esclusivamente on-line, attraverso il portale dedicato della Regione Calabria. L’apertura delle presentazione della domanda è il 1 luglio 2025. Il termine ultimo di presentazione è il 31 luglio 2025 alle ore 17:00

In una regione dove l’agricoltura potrebbe rappresentare ancora oggi un pilastro dell’economia locale, il bando SRE01 è molto più di un semplice incentivo economico. È uno strumento concreto per contrastare l’abbandono delle terre. Le finalità sono quelle di favorire il ritorno dei giovani nelle campagne e nei piccoli borghi, di sostenere pratiche agricole sostenibili, innovative e capaci di creare valore sul territorio. Una reale occasione per rafforzare la competitività delle nuove aziende agricole calabresi, valorizzando produzioni tipiche e filiere locali.

Per tanti giovani calabresi che guardano con interesse al mondo dell’agricoltura, il bando SRE01 rappresenta un’occasione concreta per trasformare idee, passione e competenze in un progetto imprenditoriale stabile e sostenibile. Un’opportunità anche culturale e sociale, quella di contribuire attivamente alla rinascita delle campagne e delle comunità locali calabresi.

Questo bando offre la possibilità di scommettere sul proprio territorio. Può essere una scelta moderna, consapevole e non più un ripiego.

Il testo completo del bando, la modulistica e le linee guida sono consultabili e scaricabili dal sito ufficiale del PSR Calabria: www.calabriapsr.it