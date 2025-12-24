Il 27 dicembre, a Tiriolo, presso l’Oleificio Torchia, si terrà la presentazione del libro Calabria Esotica – Il paesaggio rivelato di Francesco Bevilacqua, un appuntamento che unisce letteratura, territorio e cultura del paesaggio in un luogo fortemente simbolico per la Calabria.

L’incontro nasce dal dialogo tra la scrittura di Bevilacqua e uno spazio produttivo che da anni racconta la terra attraverso l’olio extravergine d’oliva. Non a caso, l’Oleificio Torchia rappresenta una delle realtà in cui il legame tra uomo e natura si manifesta in modo concreto e quotidiano.

A spiegare il senso della scelta è la stessa realtà ospitante:

«La scelta dell’Oleificio Torchia come sede dell’incontro non è casuale. L’olio extravergine rappresenta una delle espressioni più concrete del rapporto tra l’uomo e il territorio calabrese, frutto di saperi tramandati, cura del paesaggio e rispetto dei tempi della natura. In questo contesto, la presentazione del libro diventa un’occasione per riflettere sul valore dei luoghi e delle tradizioni che li attraversano, in una Calabria fatta di contrasti naturali e identità radicate».

Un pensiero che si intreccia perfettamente con i temi affrontati in Calabria Esotica, un’opera che invita a guardare la regione oltre gli stereotipi, restituendone la complessità geografica, culturale e umana. Il “paesaggio rivelato” di Bevilacqua è infatti uno spazio vivo, fatto di relazioni, memoria e stratificazioni storiche, non soltanto di natura incontaminata.

ADVERTISEMENT

All’evento saranno presenti l’autore Francesco Bevilacqua, Lucia Talotta, responsabile dell’Oleificio Torchia, che porterà i saluti istituzionali, Elisa Chiriano, book blogger e conduttrice di Radio Ciak Catanzaro, che modererà l’incontro, e Salvatore Venuto, attore e regista della Compagnia Graecalis, che darà voce ad alcuni brani del libro attraverso letture sceniche.

La presentazione si concluderà con un assaggio guidato di oli extravergine di oliva e un brindisi finale, trasformando l’appuntamento in un momento di convivialità e condivisione, ideale per salutare la fine dell’anno nel segno della cultura, del territorio e delle sue eccellenze. Un evento che non è solo un momento di approfondimento letterario, ma un invito a riscoprire la Calabria attraverso le parole, i paesaggi e i sapori che la raccontano.