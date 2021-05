C’è anche San Giovanni in Fiore, la cui candidatura è stata voluta e sostenuta da Confcommercio Cosenza, tra i sei borghi italiani selezionati da eBay nell’ambito di un progetto attuato, in un anno negativamente caratterizzato dalla pandemia, a supporto dei piccoli negozianti aiutati a cogliere le opportunità legate al commercio online.

Grazie a Confcommercio ed eBay – è detto in un comunicato di Confcommercio Cosenza – 35 imprese hanno avuto l’opportunità di seguire un corso formazione gratuito durante il quale hanno appreso direttamente dagli esperti di eBay tutti gli strumenti per poter aprire il proprio negozio digitale sulla piattaforma e-commerce.

Le imprese, infatti, sono visibili in una pagina dedicata all’interno del sito eBay.it con a disposizione una vera e propria vetrina per ciascuna dove sarà possibile scoprire di più su San Giovanni in Fiore e la sua storia, oltre ad accedere direttamente ai negozi online e alla loro offerta di prodotti”.

“Siamo orgogliosi che Confcommercio abbia scelto la nostra candidatura tra le tante pervenute- afferma il presidente di Confcommercio Cosenza Klaus Algieri – segno che la nostra realtà associativa ancora una volta ha lavorato bene a favore del territorio. Essere scelti tra i sei borghi digitali significa dare un segnale forte ad una provincia e ad una intera regione che hanno voglia e bisogno di iniziare a volare verso il futuro. La rivoluzione digitale, infatti, contiene delle opportunità straordinarie, una rivoluzione che sta cambiando le nostre vite e sta cambiando anche il volto del commercio tradizionale. E questo aspetto è ancora più sentito nel nostro territorio che ha bisogno di comprendere quanto sia importante affiancare il negozio fisico al negozio digitale, al fine di far valicare i confini della nostra Regione a quelle eccellenze tipiche in grado di costituire un volano per l’economia”.

“L’obiettivo della collaborazione tra Confcommercio e eBay – riporta il comunicato – è quello di aiutare le imprese a trovare nell’evoluzione digitale e nella vendita online un nuovo impulso alla propria attività, investendo in formazione e informazione per trasformare una possibile criticità in una nuova opportunità di sbocco, ma senza perdere la loro dimensione fisica e la presenza sul territorio. Grazie a questa partnership, i negozi partecipanti avranno accesso a un bacino di oltre 183 milioni di acquirenti a livello globale su eBay, di cui oltre 5,5 milioni in Italia (dato aggiornato a dicembre 2019), unendosi alle migliaia di imprese italiane che già operano ed esportano in tutto il mondo attraverso il marketplace”.