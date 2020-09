Si svolgerà domani, domenica 27 settembre, – è scritto in un comunicato – a partire dalle ore 10, un Consiglio comunale in seduta straordinaria per festeggiare il Bicentenario dell’autonomia amministrativa del Comune di Bianchi 1820-2020. Interverranno alla manifestazione: il sindaco Pasquale Taverna, don Giuseppe Trotta, il prof. Mario Benvenuto Unical, Francesco Antonio Iacucci, Presidente Provincia Cosenza, On. Gianluca Gallo assessore regionale e Domenico Tallini, presidente Consiglio regionale. Coordina i lavori Rossana Muraca, giornalista. Nell’occasione sarà scoperta una targa marmorea e presentato un annullo filatelico di postale Italiane.

Sempre nella nota del comune, il sindaco Taverna spiega “Organizzare la celebrazione della ricorrenza del Bicentenario dell’Autonomia Amministrativa ha significato, innanzitutto, un grosso fardello politico-morale che ho cercato di alleggerire condividendolo quanto più possibile, ricercando la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza nonché la vicinanza dei biancari emigrati”.

Per il programma dei festeggiamenti – si legge ancora nella nota – adeguato alla storica circostanza, l’Amministrazione comunale col progetto presentato lo scorso anno alla Regione Calabria <<Bianchi 200: nel Bicentenario dell’istituzione comunale, il Museo espone le sue pergamene>> nella situazione P.A.C. 2014-2020 degli interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale, ha trovato una strada per lo storico evento e promuovere i suoi gioielli “le pergamene del ‘500”. In autunno – conclude il comunicato – tra l’altro, sarà pubblicato un volume dal titolo: <<raccolta di saggi nel bicentenario dell’autonomia amministrativa, 1820-2020>>.