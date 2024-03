Domani, giovedì 7 marzo 2024, alle h. 17, presso la Sala conferenze (ex edificio scolastico) in Piazza G. Perri, si terrà un’Assemblea del Comitato Pro Ferrovia di Decollatura per fare il punto dopo la bella notizia dei giorni scorsi (permanenza delle tre stazioni di Decollatura) e per programmare iniziative per la valorizzazione della Ferrovia della Calabria.

Tutti i cittadini e le istituzioni che hanno a cuore la ferrovia sono invitati a intervenire.