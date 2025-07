Si è appena conclusa con grande successo l’undicesima edizione di Felici & Conflenti, festival che da anni lavora per ricercare, conservare e far conoscere la tradizione musicale e coreutica del Reventino.

Eventi di questo tipo si fanno promotori di tematiche sociali importanti quali comunità, accoglienza, riflessione, “restanza”, condivisione di musica e non solo. Ed è in questi posti, in cui il tempo sembra fermarsi per danzare con zampogna, voci e organetto, che nascono ispirazioni, emozioni, opere d’arte.

Da anni Conflenti, dimora di creatività, riceve tanti contributi artistici da visitatori, musicisti e ospiti frequentatori del festival e non solo.

È questo il caso di Angelica Perri, giovane cantautrice roglianese, la quale, dopo aver vissuto sulla propria pelle la magia dell’edizione invernale “Incontri d’Otre” e della decima edizione di F&C ha permesso che queste forti emozioni tramutassero in una nuova canzone (Isola Felice) simbolo di un festival che

abbraccia e resiste, fatto di persone speciali, sensibili e incredibilmente accoglienti.

Da sempre, Angelica, canta i propri dubbi, le proprie emozioni, la sua interiorità con sguardo rivolto all’esterno o le tematiche contemporanee per riflettere poi sulla percezione personale delle stesse. Ricordiamo i due singoli usciti nel 2025: “Il nero addosso” intimo ed introspettivo, legato alla tematica

della salute mentale e “Ormoni in ascolto” che con sarcasmo e un pizzico di sana follia pone al centro la sindrome premestruale, gli sbalzi ormonali e le tormentate vicende attuali nel mondo.

La cantautrice torna a luglio 2025 con una nuova pubblicazione e una nuova sfida: permettere l’incontro tra il cantautorato e la musica tradizionale del reventino. Il brano “Isola felice” è un viaggio di scoperta e crescita, riprodotto sia nei suoni e nella voce, inizialmente tipici di una musica leggera, acustica e cantautorale che si fa poi sempre più radice, tradizione, organetto, zampogna, voce all’arietta; sia nel testo il quale cita la bellezza di quel suono che

rapisce, di una danza che è vita, riconnessione con il proprio io, di un luogo che è casa, porto sicuro, rifugio. La canzone, disponibile su tutti i digital store dal 23 Luglio, è corredata da uno splendido videoclip a cura di Francesco Cristiano, videomaker, che ha saputo trasformare magistralmente il contenuto musicale in immagini coinvolgenti, vere ed autentiche. “In questo video c’è tutto quello che è Angelica Perri” – dice la cantautrice – “ho voluto portare in esso le mie radici e la mia essenza fatta di tradizioni, dialetto, poesia, radici, romanticismo, allegria ed emozioni.

Il video inizia con l’850 Fiat di mio nonno, uomo che ho amato e ameró sempre, ricordo di lui la personalità arzilla, era profondamente innamorato di teatro e poesia, mi ha cresciuto a pane e Vittorio Butera (ricordo la poesia “A Ucerta e lu Curzune” recitatami all’infinito) e non poteva non essere parte di questo

viaggio. Indosso poi l’abito di mia nonna Elvira, sua moglie, ancora vibra dentro di me l’eco della sua voce antica e montana e di quei modi garbati e “pinnetti” da donna d’altri tempi. Il tutto si completa perfettamente con gli amici di Felici & Conflenti, in una cornice fatta di festa, risate, sguardi complici e musica che trasporta”.

Isola Felice, scritto, composto e cantato da Angelica Perri, arrangiato da Diego Soda e registrato con Cosimo Guglielmello alla fonia, è stato presentato in anteprima durante la prima serata del festival, il 22 Luglio in piazza Chianetto, durante un concerto di musica inedita della cantautrice che vanta la partecipazione di tanti artisti ospiti e amici musicisti.

L’evento si è concluso con l’esibizione live di Isola Felice con la partecipazione di Andrea Bressi, Giuseppe Gallo, Daniele Gallo e Christian Ferlaino in rappresentanza dell’associazione conflentana.

“Questo brano vuole essere un segno di immensa gratitudine per il mondo di Felici & Conflenti” – conclude Angelica – “ Isola non è solo un posto ma un collettivo di anime incredibili che mi hanno accolto e donato linfa vitale in un momento di smarrimento personale; spero che sempre più persone possano

avvicinarsi a questa realtà e a questo evento affinché le tradizioni di questa Calabria meravigliosa, non muoiano mai”.