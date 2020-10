Nonostante il periodo storico difficile per tutta l’economia mondiale, ci sono giovani, in Calabria, che resistono e con coraggio si mettono in gioco. E’ il caso del poliedrico imprenditore Carmine Calderaro e della sua famiglia, attivi sul piano imprenditoriali calabrese, e non solo, da decenni. Una nuova sfida, in arrivo, per l’ideatore del rinomato Amaro 37, pilastro della vera tradizione calabrese.

“Questo è un progetto che va avanti da circa due anni, con numerosi test per trovare il connubio perfetto . Adesso ci siamo (sorride ndr). Tra qualche giorno la famiglia Calderaro lancerà sul mercato Amaro 37 Chocolate“, ha affermato il giovane Carmine Calderaro.

“Si tratta di un prodotto artigianale, completamente fatto a mano, con prodotti e cioccolato di altissima qualità. Sono previsti due formati, il primo da 100 pezzi e il secondo un prezioso cofanetto di 10 pezzi, ideale per un regalo pregno di eleganza, riservato anche ai negozi tipo boutique“, ha concluso lo stesso.

Con tutta la redazione de ilReventino diamo voce a queste singolari realtà italiane, che nonostante il periodo delicato per il Covid 19, sono costantemente in prima linea per portare avanti la vera italianità.

Omar Falvo

Giornalista pubblicista