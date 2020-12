In questo periodo di estrema difficoltà per l’economia mondiale, esistono, o meglio persistono, e resistono allo scoccare del tempo realtà straordinarie. Da oltre due decenni, nel cuore della Sila, la famiglia Magliari esprime e plasma professionalità creando, quasi come un racconto da le mille e una notte, prodotti autentici nei territori della nostra Calabria. I sogni di ragazzi audaci, poliedrici e coraggiosi, che amano la tradizione e la loro storia, rappresentano l’ultimo baluardo contro la fuga verso il Nord, rappresentano l’ultima fortezza delle cose belle e da raccontare.

“L’azienda agricola Magliari viene creata alla fine degli anni 2000, quando Felice Magliari, neo perito agrario, decide di iniziare a coltivare il podere di famiglia, nel cuore del Parco Nazionale della Sila“, ha affermato il giovane imprenditore Gianpietro Magliari.

“Il nostro lavoro verte nel comune di Celico, precisamente nella frazione di Lagarò. Negli anni a seguire si aggiunge, in questo progetto di rinascita, anche mio fratello Fabio”, continua Gianpietro, nella piacevole chiacchierata telefonica con la redazione de “ilReventino”.

La cultura al servizio della nostra terra

“Le principali produzioni dell’azienda sono le patate, che si dividono in 4 varietà. Andiamo per ordine: Agria buccia gialla, interno giallo intenso. Poi Laura buccia rossa interno giallo, Marabel buccia gialla varietà precoce. Kennebec buccia gialla interno bianco. Coltiviamo anche grano verna e triticale. Facciamo piccole produzioni di ortaggi e da quest’anno anche la trasformazione di uva fragola Silana In confettura“, ha affermato Gianpietro.

Un nuovo modo di coltivare con una strategia 4.0

“I nostri principali canali di vendita sono ambulanti, piccoli negozi, ristoranti, clienti privati e la vendita online. Negli anni ci stiamo sempre di più avvicinando ai consumatori finali. Nel 2012 decido di creare una pagina Facebook che negli anni arriva ad essere seguita da ben 4000 persone. Attraverso la nostra piattaforma eCommerce diamo la possibilità ai clienti di tutta Italia di avere i nostri prodotti tramite corriere in 48 ore. Stiamo puntando anche molto sulla consegna a domicilio su Cosenza e dintorni. Credo fermamente nella mia terra e in tutto quello che ci offre. Lancio una sorta di appello: dobbiamo tutti credere nel ritorno alle tradizioni calabresi, se seguire le fasi dello sviluppo sostenibile per il nostro territorio. Questo ovviamente non è facile, è una sfida e dobbiamo vincere. I nostri figli devono restare nei nostri borghi e nei piccoli centri cittadini”, ha concluso Gianpietro Magliari.

Siamo orgogliosi con tutta la redazione de “ilReventino” di poter accendere i riflettori su queste realtà con bandiera calabrese. Dobbiamo raccontare le cose belle, le realtà autentiche e vere, di questa nostra terra e soprattutto condividerle con i nostri lettori. La Calabria è anche questo: passione, sacrificio e sogni. Non molliamo.

Omar Falvo

Giornalista pubblicista