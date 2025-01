E’ stato un Galà della Gratitudine pieno di sorprese, quello organizzato e messo in scena dall’Associazione ST Television di Giovanni De Grazia al Teatro Franco Costabile di Lamezia Terme, location scelta per onorare i cento anni della nascita del poeta lametino Costabile.

A partire dalla presenza inaspettata dei Ricchi e Poveri che hanno anche cantato due brani del loro repertorio. Con l’occasione hanno premiato in presenza uno dei nominati dalla commissione del Galà e cioè Giacinto Mancuso, storico e conosciutissimo promoter che nella lunga carriera è riuscito a portare in Calabria in comuni piccoli e grandi della nostra regione tantissimi artisti tra cui i Ricchi e Poveri.

Alla presenta di un folto pubblico, la sala era gremita e non c’era più disponibilità di posti dopo l’inizio dell’evento, Paolo Giura e Patrizia Anania che hanno avuto il compito di dare ritmo e freschezza alla manifestazione hanno chiamato sul palco tutti coloro che sono stati prescelti per questa quindicesima edizione del “Galà della Gratitudine”.

Prima della sigla ufficiale si è esibita per un estratto di lavori coreografici danzati la Compagnia Comparison of Dance, allievi del Centro Studi Danza Marconi e la loro coreografa Ilaria Rametta è stata la prima premiata

A seguire tutti gli altri come Anton Giulio Grande, stilista e Presidente Film Commission premiato per i suoi 30 anni di attività. La targa è stata consegnata da Caterina Ermio, Direttore Neurologia ASP CZ.

Dopo un saluto da Bologna in diretta video con Giovanna Gigliotti, Amministratore Delegato UniSalute, lametina doc, che ha scelto di perorare l’iniziativa dell’Associazione ST Television, Aquila Maria Vaccaro referente di zona Unipol e UniSalute ha consegnato le targhe per il Premio Speciale Unipol prima a Michele Garo, per aver promosso una iniziativa imprenditoriale di assistenza alle persone non autosufficienti o con difficoltà motorie e dopo a Franco Carchedi della Sicma srl, che ha rivoluzionato il metodo di raccolta delle olive e degli altri frutti pendenti, realizzando evolute macchine di raccolta meccanizzata, tecnologia made in Italy.

Valeria Lucchino e Luana Scaramuzzino, hanno ottenuto il riconoscimento per aver ricevuto, come Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, primo ed unico ateneo del sud Italia, la certificazione “Olink”. A consegnare le targhe Caterina Destito che è stata insegnante al liceo di una delle due ricercatrici.

Franco Talarico, Presidente dell’Associazione “Amici di Padre Paolino” ha approfittato dell’evento per ricordare l’iniziativa di raccolta fondi per la costruzione di dormitori e scuole per ragazzi in Uganda per continuare l’operato benefico di Padre Paolino Tomaino scomparso recentemente.

Premiato anche Stefano Pujia, per aver concretizzato un sogno ed aver dato nuova luce ad una piazza di Lamezia trasformando la sua edicola storica. Ha consegnato la targa il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, .

Consegnato un premio alla memoria di Vincenzo Costanzo a riceverlo il figlio Maurizio, responsabile della “Dinamica Packaging” impresa virtuosa ed eccellenza del lametino. A consegnare la targa Tullio Rispoli dirigente della “Lamezia Europa”.

Giancarlo Nicotera ha consegnato il premio a Roberto Panzarella, “per aver creato e gestito attività teatrali nel territorio coinvolgendo decine di giovani” diceva la motivazione e a salire sul palco insieme al regista teatrale anche gli artisti de “I Miserabili” che quest’estate ha inaugurato il teatro del Parco Mitoio a Caronte.

L’imprenditrice Danila Lento ha ricevuto il premio per aver creduto nella propria azienda tramandando e consolidando l’antico marchio delle Cantine Lento. A premiarla Ferruccio Paradiso Ceo Paradiso Group.

La presidente dell’Associazione “Per te” Katya Nero ha ricevuto il riconoscimento per la promozione sociale nel territorio a difesa delle donne con la sua associazione, salita sul palco insieme a Domenico Medici e Luciano Conforti rispettivamente vice presidente e segretario della stessa associazione.

Una cordata di imprenditori di Savutano è stata premiata per aver donato a delle scuole del territorio dei defibrillatori, utili anche alle generazioni future. A ricevere il riconoscimento Pietro Falbo, Anna Grandinetti e Alessandro Gariani.

Sul palco successivamente a questa premiazione è stata chiamata Angelina Oliverio, imprenditrice nel settore delle carni per aver creduto nel format “Galà della Gratitudine” nell’evidenziare le eccellenze lametine, anche lei premiata.

La serata è andata via veloce e non appesantita dal cambio di premiati sul palco e così fino al termine hanno avuto il riconoscimento:

Nicolino Mazzocca responsabile della T&T Royal, squadra di calcetto femminile militante nel campionato di serie A, per la perseveranza nella gestione di attività sportiva a livelli nazionali. Presente Angelo Torcasio in rappresentanza dell’azienda sponsor della società calcistica;

Giuseppe Donato, editore del sito lameziaterme.it per aver creato un punto di riferimento per una informazione libera in città. Donato ha voluto dedicare il premio a Stefania Cupiraggi sua moglie;

L’Associazione Lamezia Muse con la presidente Valentina Tedesco che ha invitato a salire sul palco gli altri associati che hanno interpretato la piece teatrale “La Dote”, premiati per il coraggio di aver portato in scena l’opera sconosciuta di un autore lametino;

Ed ancora, l’ICIERRE Lamezia, squadra di Beach Soccer maschile, presente il direttore sportivo Tonino Scalise, per aver vinto la Coppa Italia Under 20 a Paestum il 7 Luglio 2024 e per concludere Claudio Gullo, atleta e pilota pluripremiato, impegnato in innumerevoli sport motoristici.

Alla fine i saluti dell’ideatore della manifestazione Giovanni De Grazia che ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato all’ennesimo successo del “Galà del Gratitudine” dando appuntamento al 2025 per la sedicesima edizione.