Giovedì 28 agosto, alle 21:30 in Piazza Italia a Tiriolo, si terrà la manifestazione “SOS-SANITÀ, crisi e fallimento della sanità calabrese” organizzata dai circoli del Partito Democratico di Tiriolo e San Pietro Apostolo. L’evento vedrà la partecipazione di Antonio Cocerio, segretario del circolo PD di Tiriolo e membro della segreteria provinciale, Gregorio Gallello, segretario provinciale di Catanzaro, Jasmine Cristallo, componente della direzione nazionale, Amalia Bruni ed Ernesto Alecci, Consiglieri Regionali. Al centro dell’incontro il tema della disastrosa e disastrata sanità calabrese. Mentre i calabresi subiscono sulla propria pelle gli effetti e le storture di un sistema al collasso, Occhiuto pensa soltanto ai suoi interessi politici. Con postazioni di emergenza senza medici, liste d’attesa interminabili, sanità territoriale assente, ciò di cui hanno bisogno i cittadini sono risposte e soluzioni; non spot, annunci e proclami a cui la destra ha fatto continuo ricorso. Basta pensare che un abitante di Bolzano ha un’aspettativa di vita in salute superiore di 16 anni rispetto ad uno di Reggio Calabria per comprendere come la sanità non sia solo un tema da campagna elettorale, ma la partita su cui si gioca il futuro di questa terra. Tra i temi principali dell’incontro ci saranno l’attività posta in essere dal Partito Democratico in questa consiliatura regionale, le proposte e i programmi sulla sanità, la gestione personalistica e fallimentare del dimissionario presidente-commissario Occhiuto.