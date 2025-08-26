Il 17 maggio, il corrispondente di guerra, reporter freelance e documentarista Mauro Mondello ha intrapreso un’impresa straordinaria: una camminata benefica di 3.740 chilometri da Porto, in Portogallo, fino a Milazzo, nella sua amata Sicilia. Questa settimana, Mauro è finalmente arrivato in Italia. Il suo ambizioso viaggio si propone di collegare culture, comunità e narrazioni attraverso l’Europa, con l’obiettivo di completarlo in circa 100 giorni. Un’avventura che non è solo una prova di resistenza fisica e introspezione personale, ma è profondamente intrisa di solidarietà e di un ardente desiderio di sostenere la sua isola d’origine.

Il cammino di Mondello si configura come una potente metafora delle complesse sfide che la Sicilia continua ad affrontare. Nonostante la sua intrinseca bellezza, la ricchezza di storia, natura e gastronomia, l’isola presenta significative complessità sociali ed economiche che spesso spingono i giovani a dover scegliere tra restare e partire. Attraverso questa epica avventura all’insegna della beneficenza, Mauro si impegna a dare visibilità e supporto concreto a coloro che, con coraggio e dedizione, hanno scelto di rimanere in Sicilia e di avviare iniziative in una regione che, pur meravigliosa, si confronta con notevoli difficoltà.

La camminata benefica viene costantemente documentata, con aggiornamenti periodici sulle tappe, i chilometri percorsi e le tempistiche, arricchiti da video e fotografie dei suggestivi paesaggi europei che attraverserà. L’itinerario dettagliato include tappe in Portogallo, Spagna, Francia e Italia. In Italia, il cammino sta toccando la Liguria, la Toscana, il Lazio, la Campania, la Basilicata e la Calabria, prima di raggiungere la Sicilia, dove culminerà il viaggio nella città di Milazzo.

Nello specifico, in Calabria – la terza regione italiana più toccata con nove tappe, dopo Liguria e Lazio – sono queste le città scelte per il tour*:

Castrovillari (05.09)

Tarsia (06.09)

Cosenza (07.09)

Soveria Mannelli (08.09)

Marcellinara (09.09)

Pizzo (10.09)

Nicotera Marina (11.09)

Bagnara (12.09)

Villa San Giovanni (13.09)

*Tappe e date sono soggette a cambiamenti

due campagne di crowdfunding dedicate, pensate per mettere in luce le realtà positive e le persone straordinarie che animano l’isola. Tutte le informazioni dettagliate sull’evento e sulle modalità di supporto sono disponibili sul sito web dedicato: L’iniziativa si tradurrà in un aiuto tangibile attraverso il lancio didedicate, pensate per mettere in luce le realtà positive e le persone straordinarie che animano l’isola. Tutte le informazioni dettagliate sull’evento e sulle modalità di supporto sono disponibili sul sito web dedicato: 3740km.com

I fondi raccolti saranno interamente devoluti a due progetti siciliani di grande impatto. Il primo è Settentrionale Sicula, un innovativo hub creativo-sociale che opera come piccola casa editrice indipendente e si dedica all’organizzazione di eventi volti a promuovere iniziative sociali cruciali, quali i diritti umani, il femminismo e il cambiamento climatico. Un esempio significativo del loro impegno è la pubblicazione di “Le Siciliane – Almanacco illustrato per giovani sognatrici”, un volume che amplifica le voci di donne che hanno lasciato un segno indelebile nella storia siciliana.

Il secondo beneficiario è Aitna, una promettente start-up che si concentra sulla produzione di “calze solidali”. Questo progetto incarna un forte impegno verso l’inclusione sociale e la sostenibilità, con l’ambizione di stabilire un’azienda in Sicilia che impieghi esclusivamente materiali eco-sostenibili e favorisca l’occupazione di categorie socialmente svantaggiate e di lavoratori over 50. Inoltre, Aitna prevede di attivare un progetto di solidarietà legato alla vendita delle calze, generando nuove opportunità di lavoro in una regione che necessita di sostegno economico.

Sitiscommesse.com ha scelto di sostenere attivamente questa nobile iniziativa, riconoscendo la qualità intrinseca del progetto, la profondità delle motivazioni e l’intensa passione che lo animano. Mauro Mondello, già stimato collaboratore di Sitiscommesse.com attraverso i suoi articoli d’inchiesta e il popolare podcast “TalkBet&Risposta”, è apprezzato per la sua preparazione, la sua caparbietà e i suoi solidi valori etici.