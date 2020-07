Lorica – Nella acque del Lago Arvo a Lorica si svolgeranno delle gare di nuoto. S tratta della prima edizione del 1° Miglio AQA Libere sul lago Arvo, manifestazione di nuoto in acque libere, riservata ai tesserati FIN.

L’appuntamento fa segnare dei primati dato che si tratta della prima manifestazione di nuoto in assoluto che si svolgerà in un lago calabrese e la prima dopo il lockdown. La gara è programmata per domenica 26 luglio 2020. La partenza è fissata alle 10,15, saranno premiati i primi tre classificati delle diverse categorie, premi d’onore per l’atleta più anziano e quello più giovane, uno speciale riconoscimento conferito dal Quotidiano del Sud alla squadra partecipante proveniente dalla località geograficamente più lontana.

E’ presente anche Radio CRT (emittente radiofonica calabrese con la quale come redazione del stio www.ilReventino.it siamo partner) che ha trasmesso in diretta dalle rive del Lago Arvo alcune fasi relative alla giornata di venerdì 25 luglio 2020. Una postazione (come documentano le foto) è stata allestita appositamente ed ha permesso l’emissione in diretta da Lorica con ospiti e commenti ed anche la testimonianza dei protagonisti nel corso del programma U-nite condotto da Cesko.

A darsi battaglia a colpi di bracciate saranno 120 nuotatori in rappresentanza di 12 società provenienti dal Sud Italia, tra agonisti delle categorie Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti, Seniores e i Master categorie da M25 a M80.

Alla manifestazione sarà presente Stefano Rubaudo dirigente nazionale e responsabile Fin nuoto di fondo. L’evento sportivo in programma domenica 26 luglio 2020 organizzato da Aqa Cosenza Nuoto in collaborazione col Coni e la Fin Calabria e patrocinato dalla Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Comune di San Giovanni in Fiore, Comune di Casali del Manco, Parco Nazionale della Sila, Destinazione Sila, A2a (società gestore del bacino acquatico).