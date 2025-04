Lo scorso 5 aprile, a Castrovillari, in provincia di Cosenza, nella stupenda cornice del Castello Aragonese, si è tenuta il Premio letterario Internazionale “Di terrore, di mistero e di altri racconti”: storie soprannaturali, horror, noir, fantasy e fantascienza, storie di fantasmi, creature mostruose, alieni, streghe e vampiri” indetto dalle associazioni culturali “Mystica Calabria” e “Khoreia 2000”.

Al concorso partecipavano anche due scrittori legati al territorio del Reventino; ovvero Alessandra D’Agostino e Riccardo Cristiano. Concorrevano in due categorie diverse. La D’Agostino era iscritta alla sezione “racconti”, mentre Cristiano in quella “romanzo edito e racconti editi”.

Al termine della manifestazione sono arrivati due ottimi risultati. Una vittoria per Riccardo Cristiano con il suo romanzo fantasy “La compagnia del lupo e la quarantesima porta” edito da Officine Editoriali di Cleto in provincia di Cosenza, mentre Alessandra D’Agostino ha strappato un bellissimo secondo posto con “Agata”, racconto che apre il volume “Ginestre” Giulio Perrone Editore.

Estremamente soddisfatti i due premiati. La D’Agostino è un’insegnante di lettere presso la scuola secondaria di primo grado presso l’IC di Serrastretta; è un’appassionata lettrice e scrive su ManifestBlog contenitore di libere scritture e ha partecipato e ottenuto diversi riconoscimenti in svariati concorsi nazionali. “Sono molto contenta – afferma la scrittrice – di aver ricevuto questo premio, soprattutto di averlo ottenuto nella mia terra, la Calabria e ad una rassegna così importante e prestigiosa. Agata – spiega – è un personaggio misterioso che vive da sola in questo piccolo paese della Sicilia (Alicudi ndr) e non si capisce cosa sia poiché vive per negazione, non è né sposa, né madre. E’ definita strana dalla gente ed è avvolta dal mistero”.

Il vincitore, Riccardo Cristiano di origini lametine, ma residente a Cleto in provincia di Cosenza è attivista per i diritti civili in Calabria da più di 25 anni, promuove iniziative culturali e di valorizzazione del territorio.

Relativamente al premio letterario ed al suo libro, dichiara: “Sono onorato e felice di aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento, che dedico a tutti i calabresi sognatori, e a quei folli, che non smettono mai di sognare, mettendosi in cammino ogni giorno, su sentieri non battuti. Ringrazio inoltre il mio editore e compagno di vita Marco Marchese, delle Officine Editoriali da Cleto, per aver creduto non solo in me ma anche in tutti gli autori che con le loro opere, rendono viva la cultura calabrese. Naturalmente, mi preme ringraziare anche la mia “Compagnia” quella del Lupo, che mi permette di raccontare luoghi unici e da scoprire, come il mio eterno amico Luigi Serafino Gallo, Presidente dell’associazione Santi 40”.

La giuria, presieduta dalla dott.ssa Rosy Parrotta, ha premiato i seguenti autori:

1) Racconto inedito o edito

Primo classificato Bruno Gargano “Il padrone del sogno”, Napoli

Secondo classificato Alessandra D’Agostino “Agata” Lamezia Terme

Terzo classificato Gianluca Ingaramo “Il rasoio si Occam” Carmagnola (TO)

Premio speciale di giuria

Annamaria Venere “L’ultimo inganno dell’abisso” Catania

Menzione d’onore

Roberta Menduni “Lady Lilith”, Corato, BA

Valeria Zara, “Occhi nel buio”, Mascalucia CT

Vincenzo Pandolfi “L’autobus”, Roma

Menzione di merito

Marco Terzulli,”Vita e morte ai confini dello spazio”, Roma

Antonio Crisà “E’ solo un attimo” Trofarello (To)

Daniele Paglierani, “Silenzio”, Rimini

Michele Messina, “La ragazza msteriosa”, Castrovillari

2)Romanzo inedito e raccolta di racconti inedita

Primo classificato Nicola Bifarini “Deep Night”

Secondo classificato Nicola Angelone “Il gioco dell’impostore”, Trebisacce (CS)

Terzo classificato Domenico Cua, “Il villaggio maledetto”, Santa Cristina d’Aspromonte (RC)

Premio speciale di giuria

Michele Protopapas “Racconti del fantastico e dell’orrore”, Prato FI

Menzione d’onore

Massimiliano Serino “Scatole cinesi”, Milano

Natale Mezzanotti “Pluriverso”, Roma,

Massimo Lupi “Legame”Rho (MI)

3)Romanzo edito e raccolta di racconti edita

Primo classificato Riccardo Cristiano, “La Compagnia del lupo”, Cleto CS

Secondo classificato Domenico Pujia, “La vergine della soglia”, Roma

Terzo classificato Valeria Chiaradia, “I ruderi di Quercus, Cerchiara di Calabria (Cs)

Premio speciale di giuria ex aequo

Camillo Maffia, “La ghironda di Lady Winter”, Roma

Carla Maria Pillolla, “Jannaressos”, Pimentel, Sud Sardegna

Menzione d’onore

Emanuela Patrocchi, “Il delitto delle cento porte”, Isole Cicladi, Grecia

Giuseppe Gallato “I doni dell’abisso”, Conegliano TV

Orlando Sannino, “Il guardiano del fuoco”

Daniela Ferraro Pozzer, “Inseguendo Hamelin”, Roma

Menzione di merito

Ennio Masneri, “La Venere di ghiaccio”, Trebisacce

Marco De Lorenzo, “Successe a Castle Leeve”, Bologna

Emilio Limone, Il mistero di Villa Feoli”, Roma

Bruno Stanislao, “Custode di un segreto”, Napoli

4)Poesia inedita ed edita

Premio speciale di giuria Fabio Soricone “Poesie dall’Inferno”, Villalba Roma