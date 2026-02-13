Una nottata infernale, a causa delle violente piogge, ha colpito la Calabria. Interessata anche la zona del Reventino, dove numerose alluvioni e frane hanno messo in ginocchio il territorio.

Tempestivo e fondamentale l’intervento della Radiomobile dei Carabinieri di Soveria Mannelli che, a Decollatura – nei tratti di Santa Margherita e lungo la SP 1591, all’altezza del km 20 in direzione Conflenti – è intervenuta prontamente sul posto per procedere alla chiusura del traffico e garantire la sicurezza dei cittadini.

Sul posto anche il gruppo Nucleo Emergenze Reventino Savuto (NERS), impegnato nelle operazioni di supporto e monitoraggio dell’area.

Numerosi i disagi per la popolazione. Ora si spera in una pausa del maltempo che ha duramente colpito e messo in ginocchio diversi territori e che le interruzioni stradali da modo temporaneo non si trasformino in chiusure definitive.