L’AIR, acronimo dell’Associazione Imprenditori del Reventino, che riunisce un gruppo di imprenditori di vari settori, con sede a Soveria Mannelli, ha diffuso una nota, pervenuta in redazione, firmata dal presidente

Francesco Sirianni, che di seguito pubblichiamo.

«AIR, Associazione Imprenditori del Reventino, plaude all’avvenuta apertura di uno dei lotti funzionali della Medio-Savuto che collega Soveria Mannelli e i paesi del Reventino alla SS 616 e alla A2 in pochi minuti. Una arteria progettata per accelerare l’accesso alle principali arterie stradali e per favorire l’integrazione dell’area industriale di Soveria con l’area industriale di Piano Lago e con i centri urbani più rilevanti. Questo intervento infrastrutturale rappresenterà un notevole impulso per lo sviluppo economico e logistico dell’intera area, offrendo nuove prospettive di crescita per le imprese e migliorando la connettività territoriale.

L’apertura di questo corridoio strategico – afferma il presidente dell’AIR Francesco Sirianni – costituisce una tappa fondamentale per il rilancio economico del territorio del Reventino, garantendo una maggiore efficienza nei collegamenti e facilitando il transito di merci e persone. La nuova infrastruttura, frutto di un impegno congiunto tra enti locali e istituzioni, si configura come un catalizzatore per l’innovazione e la competitività del sistema produttivo locale. In questa occasione, desideriamo esprimere il nostro sentito ringraziamento all’impulso determinante nel corso degli ultimi due anni attivato dalla Provincia di Catanzaro, con il sostegno della Regione Calabria, che hanno saputo fornire l’impulso finale necessario per il completamento di questo ambizioso progetto. Il loro supporto ha permesso di superare gli ostacoli burocratici e finanziari, garantendo così il raggiungimento di un risultato di grande rilievo per l’intera comunità.

Al tempo stesso, auspichiamo che l’impegno profuso per questa infrastruttura possa proseguire con il completamento del successivo lotto funzionale, che consentirebbe di migliorare ulteriormente l’accessibilità all’area industriale, rendendola ancora più competitiva e attrattiva per nuovi investimenti. Inoltre, riteniamo fondamentale che lo stesso spirito di collaborazione e determinazione venga rivolto anche ad altri interventi strategici per il territorio, come il potenziamento dell’ospedale civile, il rafforzamento dell’autonomia scolastica e il completamento della piscina intercomunale, opere essenziali che garantiranno oltremodo il benessere delle comunità e della qualità della vita dell’intera area del Reventino.

AIR è convinta – conclude il presidente Francesco Sirianni – che questo intervento rappresenti un punto di svolta per il territorio, stimolando investimenti futuri e rafforzando il legame tra industria, infrastrutture e sviluppo urbano. Siamo certi che la nuova via non solo faciliterà le attività economiche, ma contribuirà anche a un rinnovato senso di appartenenza e a una maggiore integrazione sociale ed economica nella nostra regione».