Decollatura – Avvistato e non passato inosservato, anzi pure documentato il passaggio di un nuovo treno Stadler in transito sui binari delle Ferrovie della Calabria della linea Catanzaro – Soveria Mannelli, in un tratto vicino alla stazione di Decollatura.

Nella giornata del 17 luglio 2020, il nuovo treno Stadler ha compiuto un viaggio, come si vede nel video, portando a rimorchio un vecchio locomotore, in termini tecnici sarebbe una motrice 302, per essere trasportata e con molta probabilità successivamente essere dismessa a conclusione del longevo servizio svolto sulla linea ferroviaria. <<Forse è giunta l’ora che i nuovi treni siano sacrosantamente, senza se e senza ma, messi a disposizione dei viaggiatori e adoperati per il servizio di trasporto tra Soveria Mannelli e Catanzaro>>. E’ l’auspicio che esprime un pendolare nel commentare il passaggio del treno.

Il transito (lasciamo sotto visionabile il video) è stato documentato dalle immagini girate da Giovanni Petronio, che si è occupato ed ha seguito le vicende della linea ferroviaria, scrivendo più volte anche degli articoli sulle pagine del sito www.ilReventino.it e come autore ha pubblicato il libro dal titolo “I ragazzi delle Fiumarella. Un disastro ferroviario a colori. E poi?” interamente dedicato al più grave e dimenticato deragliamento ferroviario della storia d’Italia accaduto il 23 dicembre del 1961, facendo contare 71 vittime.

<<Sta di fatto – commenta Giovanni Petronio alla redazione de ilReventino.it – che abbiamo assistito ad un trasporto speciale con il treno Stadler, in pratica il viaggio è consistito nello spostamento tramite rimorchio di una vecchia automotrice trasferita a Catanzaro città da Soveria Mannelli, credo per essere rottamata, si tratta di una 302. Il viaggio è stato effettuato tramite l’uso di uno Stadler forse perché non c’era un altro mezzo a disposizione. Sembrerebbe quindi che sia giunta l’ora di attivare, dando risposta ai tanti pendolari che lo chiedono, al miglioramento del servizio di trasporto, attuando la sostituzione dei vecchi treni con i nuovi e più comodi vagoni, tra l’altro è quanto aspettano si realizzi da parte dei viaggiatori ed in questo modo potrebbero essere presto messi in servizio sulla linea Catanzaro-Soveria Mannelli la serie di nuovi treni che sono già nella disponibilità della società delle Ferrovie della Calabria>>.