All’interno dell’evento “Calabria a Km 0 – Festival dell’Agricoltura di Prossimità”, a Taverna, nella giornata d’apertura dell’evento – è scritto in una nota – si svolgerà la Pedalata “Dalla Cultura alla Natura – 30 agosto 2025”

La manifestazione, come è stato un po’ di tempo fa per la Pedalata della salute insieme ai campioni Bugno e Chiappucci, organizzata dall’Avis provinciale, è realizzata con il supporto dall’associazione Valle dell’Alli e prevede la tappa CICLOVIA DEI PARCHI:

Taverna (Piazza del Popolo) – San Giovanni d’Albi – Albi – Monaco – Villaggio Mancuso (Piazzetta)

Ecco il programma:

Ore 8:00 – Accoglienza e Accreditamento;

Ore 8.30 – Partenza;

Ore 11:00 – Inaugurazione monumento Ciclovia.

L’iniziativa di fine agosto è finanziata, è scritto ancora, dal Gal Dei Due Mari a valere su PSR Calabria 2014/2022 – Mis. 19.3 Progetto di Cooperazione Interterritoriale “Filiere corte e Mercati Locali e realizzata in collaborazione con il Comune di Taverna, con il supporto dell’Associazione “Valle dell’Alli” e di tanti altri partner del territorio.

Per iscrizioni e informazioni:

Cell. ‪+39 377 312 9604‬ o compilare il seguente form:

https://forms.gle/8Qy7SWN6CRhHQoYP8