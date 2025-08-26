All’interno dell’evento “Calabria a Km 0 – Festival dell’Agricoltura di Prossimità”, a Taverna, nella giornata d’apertura dell’evento – è scritto in una nota – si svolgerà la Pedalata “Dalla Cultura alla Natura – 30 agosto 2025”
La manifestazione, come è stato un po’ di tempo fa per la Pedalata della salute insieme ai campioni Bugno e Chiappucci, organizzata dall’Avis provinciale, è realizzata con il supporto dall’associazione Valle dell’Alli e prevede la tappa CICLOVIA DEI PARCHI:
Taverna (Piazza del Popolo) – San Giovanni d’Albi – Albi – Monaco – Villaggio Mancuso (Piazzetta)
Ecco il programma:
Ore 8:00 – Accoglienza e Accreditamento;
Ore 8.30 – Partenza;
Ore 11:00 – Inaugurazione monumento Ciclovia.
L’iniziativa di fine agosto è finanziata, è scritto ancora, dal Gal Dei Due Mari a valere su PSR Calabria 2014/2022 – Mis. 19.3 Progetto di Cooperazione Interterritoriale “Filiere corte e Mercati Locali e realizzata in collaborazione con il Comune di Taverna, con il supporto dell’Associazione “Valle dell’Alli” e di tanti altri partner del territorio.
Per iscrizioni e informazioni:
Cell. +39 377 312 9604 o compilare il seguente form:
https://forms.gle/8Qy7SWN6CRhHQoYP8