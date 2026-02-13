La notizia era nell’aria, ora ha i crismi dell’ufficialità, grazie anche all’interlocuzione dell’europarlamentare Giusi Princi.

I giovanissimi ideatori del logo delle Olimpiadi di Milano Cortina parteciperanno alla manifestazione di chiusura delle Olimpiadi invernali.

Riguardo la fantastica affermazione dei ragazzi di Taverna, in provincia di Catanzaro, ne avevamo dato tempestivamente notizia sulle pagine del sito www.ilReventino.it pubblicando vari articoli tra cui anche questo dal titolo: Taverna, le mascotte tavernesi Tina e Milo conquistano il mondo per creatività e originalità

Sono: Federico Barra, Tommaso Pascuzzi, Francesco Angotti, Sara Godino e Aurora Munizza.

Sono stati loro, insieme alla prof.ssa di scienze motorie Gabriella Rotondaro e in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo Costantino Mustari di Taverna, a prendere parte a un contest nazionale di alto profilo e a vincere con i due ermellini simboleggiano l’inclusione, il rispetto e un ponte culturale.

Tina e Milo sono i diminuitivi di Milano e Cortina.