Celebrata a Taverna la coppia di ‘ermellini’ che ha vinto il contest nazionale ed ispirerà la mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano – Cortina 2026. Presenti gli alunni e i docenti di tutte le scuole del territorio in una piazza gremita. Anche il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso si è complimentato con gli organizzatori per “la splendida e speciale giornata di festa con la comunità”.

Il disegno della coppia di ermellini, realizzata dall’Istituto Comprensivo di Taverna in provincia di Catanzaro, ha trionfato al contest delle Olimpiadi. Gli studenti calabresi, infatti, hanno partecipato insieme a centinaia di scuole da tutta Italia, al concorso di idee “La scuola per le Mascotte di Milano Cortina 2026”, arrivando in finale insieme alla coppia di fiori che è stata disegnata dagli studenti dell’Istituto Comprensivo di Segrate (Milano). Il loro lavoro è stato presentato anche durante il Festival di Sanremo da Amadeus e Morandi. “Due fratelli partono alla volta dei Giochi Invernali con un’idea in testa: le Olimpiadi e Paralimpiadi sono per tutti e di tutti e dunque ci sarà posto anche per due ermellini che non hanno niente da invidiare agli altri sportivi”, è quanto si legge nella descrizione del disegno in finale.

Mancuso ha rivolto “il plauso del Consiglio regionale anche ai docenti che hanno reso possibile un risultato che rappresenta egregiamente la Calabria e il suo grande patrimonio di civiltà”. Infine: “Proprio lo sport è un altro elemento vitale nella formazione dei ragazzi. Può aiutare a superare le differenze e incoraggia il dialogo, e in tal modo aiuta ad abbattere pregiudizi, stereotipi, differenze culturali, l’ignoranza, l’intolleranza e la discriminazione. La giornata di festa sul progetto dei ‘Due Ermellini’ esalta uguaglianza e sportività: punti di riferimento ideali che invitano al rispetto della persona nella sua integrità e al dovere della solidarietà”.